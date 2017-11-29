Işık Eyigüngör koruma ile salona geldi

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(Van Persie oynayacak mı) Fenerbahçe-Adana Demirspor hangi kanalda, saat kaçta?

'da bugün iki Türk takımı karşı karşıya geliyor.ileTürk derbisinde kozlarını paylaşacak. Yakın Doğu'nun ev sahipliğinde oynanacak maçta karşılaşma öncesi dikkatlerden kaçan bir detay vardı.Ev sahibi ekibin başkanıkoruma ile salonda dolaştı. Bunun nedeni ise geçtiğimiz sezonBaşkanıile yaşadığı tartışma.Fenerbahçe - Yakındoğu Üniversitesi maçı sırasında iki takım yöneticileri arasında arbede yaşanmış. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmıştı.Fenerbahçeli oyunculara maçtan önce transfer teklifi yapıldı iddiası!Olay sonrası basın mensuplarıyla konuşan Aziz Yıldırım, "Yaptıkları ahlaksızlıkları görüyorsunuz. Maç öncesinde oyuncularımızı ayartmaya çalışıyorlar, transfer teklifi yapıyorlar. Seyirci için bilet istiyoruz, bilet vermiyorlar. Üstüne üstlük salonu da Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar. Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi maçında Beşiktaş taraftarlarının ne işi var? Bu olay burada kapanmayacak." açıklamalarında bulunmuştu.