"Hem sosyalleştim hem şampiyon oldum"

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcusu 16 yaşındaki Emine Göğebakan, babasının sosyalleşmesi ve zaman geçirmesi için gönderdiği tekvandoda Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Milli sporcu Emine Göğebakan, kasım ayının ilk haftası Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Larnaka şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda bayanlar 42 kiloda tatamiye çıkarak şampiyonluk sevinci yaşadı.Emine Göğebakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amatör olarak tekvando yapan babası sayesinde bu spora ilgi duyduğunu söyledi.Milli sporcu, 10 yaşında bu spora başladığını kaydederek, "İlk zamanlarda antrenmanlar oyun gibi geçiyordu. Daha sonra antrenman sayılarını artırdık. Başarı da elde edince daha fazla çalışmaya başladım." diye konuştu.Emine, ailesinin kendisine her zaman destekte bulunduğunu ancak anne ve babasından uzak olmasının kendisini hem derslerde hem de tatamide zorladığını belirtti.Tekvandodaki başarısını babasına borçlu olduğunu vurgulayan genç sporcu, "Ben çok çekingenmişim. Babam beni sosyalleşmem ve insanlarla ilişkilerimi geliştirmem için bu spora yönlendirdi. Ben de hem sosyalleştim hem de şampiyon oldum." dedi.Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’na giderken anne babasının kendisini inanarak gönderdiğini anlatan Emine Göğebakan, şunları kaydetti:"Şampiyonaya giderken bana yapabileceğimi, başarabileceğimi söylediler. Her zaman yanımda olduklarını ve sonuna kadar destek vereceklerini belirttiler. Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya alınca, Türk bayrağını orada dalgalandırmak bizlere büyük gurur verdi. İstiklal Marşı’nın okunması ise ayrı bir duygu yaşattı. Yani anlatılamaz, güzel bir duyguydu. Finalde Almanya’dan Shayna Guerra’yı 12-3 gibi açık ara bir skorla yendim. İnşallah bundan sonraki hedefimde 2018 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda birinci olmak var."