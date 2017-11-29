Guilherme Arana Sevilla’ya gitti

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Fenerbahçe'ye FIFA piyangosu!

Sarı-Lacivertliler’in sol bek adaylarından biri olduğu öne sürülen’nıntakımı ile anlaştı.’daile şampiyonluk yaşayan 20 yaşındaki yıldız, İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.Globo Esporte’nin haberine göre, Arana için Corinthians’a 11 milyon Euro (52 milyon TL) bonservis bedeli ödeyecek.