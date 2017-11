Gökhan Yalçınkaya'nın Şanlıurfa at yarış tahminleri

RACON için tarihe dikkat!

29 Kasım Çarşamba. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.1.AYAK: 10 ve 11 yaşındaki yıllanmış şarap misali değerini kaybetmeyen gençliklerinde Güneydoğudaki aksiyon filmlerinde çok başrol oynamışlıkları bulunan VEYSİBABA ile AKOĞUZ ikilisine önde eşit şansı veriyorum. Veysibaba, verdiği uzun aradan sonra ard arda yarışlar koşarak form tuttu artık. Geçende beşinci olması aldatmasın, 1500 metre koşunun yükünü çekti, 200’de teslim oldu ama bugun değişen binicisiyle çıkışa geçebilir, mesafe az daha uzun olsa banko önerecektim, kısadan dolayı yanına at veriyorum. Çünkü son kazandığı 1200 metreli yarış 6.5 sene önceydi, yine de koşu çok süratli gideceği için bu durum kapanabilir. AKOĞUZ, da yaş gereği artık fasılalı koşmaya başladı, uzun zaman sonra Şanlıurfada sahen alacak, bu pisti çok seviyor, dinçlikle ikinci bahar yaşıyor ömrüm şarkısı eşliğinde HÜSEYİN ÇELİK’e zevk yaptırabilir. SON totolarından da üzerine koyarak geldiğini anlayabileceğimiz CERRAH ile 2 aylık tedavi sürecinin verdiği dinçliğini, ayağının çabukluğuyla birleştirip bir solukta bitirebilecek kalibredeki GÜVENBAKAN diğer şanslı gördüğüm safkanlardır.2.AYAK:Seri safkan PATOZ, bana göre Güneydoğunun en iyi aprantisi CANER TEPE ile, ki Caner tempo atlarına çok iyi biniyor, kuponlarda öncelikle bulunmalıdır. İlk planda rakip gördüğüm isimler BREDELAL ile ÖZALAK ikilisidir. İkisinin ortak özellikleri aradan sonra gelmeleridir. Şanlıurfadaki dostlarımla yaptığım görüşmede ikisinin de düzenli idmanda olduğunu, ikisini de binicilerinin hazırladığını öğrendim, yani dinçlikle ters köşe yapma pozisyonundalar. Sonrasında DEMİRYAYLASI ile BİRŞIKHANIM tutuyorum. Bu ikisinin ortak özellikleri ise Şanlıurfa pistine ilk kez çıkıp 1 ve 2 bitirirken piste uyum sağladıklarını göstermeleridir, çünkü Diyarbakırın kumuyla Şanlıurfanın kumu bir değil, bu ufak ayrıntılara dikkat edelim. Son yarışını önemsemediğim iyi durumda olduğunu bildiğim KILIÇ TUTAN ile 2.5 aylık aradan sonra koştuğu 3.yarışını kazanan, ve uzun zaman sonra form tutan atın devamını getirme ihtimalini göz önünde bulundurarak karşıma almam diyeceğim SİPAN yeri olanlara diğer ilavelerimdir.3.AYAK:4 tane kaçak atın olduğu bu yarışın en çok kendisine yarayacağını düşündüğüm geçen sprint devrini geç bulan GREEN VOILETTE, o dört süratli at arasından en süratlisi olan son yarışında arka tarafı yere yatırırken göz dolduran DOUBLE STEEL, kendini unutturan KAKTEE, istim üzerindeki YAĞMURUM, geçen startında bir anda iyi koşunca yakarım havası veren BLOVED, 4 haftada 4 yarış koşunca son startında biraz geriye gitmiş gibi gözükse de bugun dinlenerek gelen tam mesafesindeki DİŞİDİ sıralamamdır.4.AYAK: POWER STAR, GOLDEN DARLING, AMANKAYA, BEST OF PELİN teknik analizine girilecek durum görmediğim, ayırmadığım 4 kısraktır.5.AYAK:DİLAVERAĞA son yarışında benim gözümde kazandı. Ne yapsın o kiloyla, geçildiği at bölgenin en formda atlarından, üstelik ona 8 kilo verdi, birdaha kapışsınlar kilo kiloya koşsunlar Dilaverağa kazanır, burda da favorimdir. Son startına inanmadığım DAYI DAYI, mesafe tutan yapısıyla öncelikli rakibidir. Koşu yavaş giderse şansını yüzde 10, hızlı giderse yüzde 80 gördüğüm İNCİR ÇEKİRDEĞİ, 1 hafta içinde duble yapan fit durumdaki isimler HAYAT NUR ve BİLEKKAYA diğer şans verdiğim atlardır.6.AYAK:Son yarışında ‘’Çöl Aslanı’’ ile çok erken gereksiz yere mücadeleye girip, oralarda sarfettiği aşırı efor 130’den sonra duvara çarpmasına sebep olan RACON’un daha dengeli gitmesi halinde son kazandığı 29/11/2016’daki 1 totosuna nispet yapıp, 29/11/2017 gecesi TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR sözünü yapıştıracağı kanaatindeyim, bankomdur.10,1,5,6 // 4,5,3,6,13,8,9 // 10,3,5,7,11,12 // 7,5,1,3 // 8,5,2,9,12 // 11