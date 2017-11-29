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Gençağa Meriç: Büyük kulüplerin büyük hedefleri olur

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Trabzonspor’un her zaman hedefleri olan bir kulüp olduğunu, Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzelerine getirmek istediklerini söyledi.

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Gençağa Meriç: Büyük kulüplerin büyük hedefleri olur
Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile yapacakları ilk maçtan avantajlı bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirtti.

Her karşılaşmayı ciddiye aldıklarını ve önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Meriç, "Trabzonspor, büyük bir kulüptür. Büyük kulüplerin de büyük hedefleri olur. Trabzonspor’un ligde de kupada da hedefleri bellidir. Hedefimiz Türkiye Kupası’nı kazanmak. 9. kez kupayı müzemize getirmek istiyoruz." dedi.

Gençağa Meriç, ligde son haftalarda aldıkları sonuçlarla çıkışa geçtiklerini kaydederek, "Sezon başında hak etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Son 2 karşılaşmada galip gelerek, çıkışa geçtik. Önemli olan bu çıkışı sürdürmek. İyi bir takımız ama iyi bir galibiyet serisiyle hava yakalamak gerekiyor." diye konuştu.

Antalyaspor maçının bu nedenle çok kritik bir karşılaşma olacağını da anlatan Meriç, "İlk yarıda kalan 4 maçımızı en iyi şekilde kapatmamız halinde liderle puan farkının daha da azalarak devre arasına gireceğimizi düşünüyoruz. Rakiplerimizin birbirleriyle oynayacağı, zor karşılaşmaları var. İkinci yarıda zirve yarışı içinde olan bir Trabzonspor olacaktır." ifadelerini kullandı.

8 kupa şampiyonluğu

Süper Lig’e ilk çıktığı 1974-75 sezonunda Türkiye Kupası’nda final oynama başarısı gösteren Trabzonspor, toplam 14 kez kupada final oynadı ve 8 kez mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibi, en son 2009-10 sezonunda Şanlıurfa’da oynanan final maçında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek, Türkiye Kupası’nı kazandı.

Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında finalleri kazanarak, tarihinde 8 kez Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etti.

AA




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24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
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5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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