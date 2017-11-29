Gaziantep Basketbol: 69 - TOFAŞ: 87

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında, deplasmanda’u 87-69 yendi.TOFAŞ, 8. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Gaziantep Basketbol ise üst üste 6. toplamda ise 7. yenilgisini yaşadı.Karşılaşmaya iyi başlayan Tofaş, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı. Gaziantep Basketbol, hücumda etkili olmakta zorluk yaşarken, konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 50-34 önde gitti.Mücadelenin üçüncü çeyreğinde hücumda iyi oynayan TOFAŞ, final periyoduna da 65-56 üstün girdi. Son çeyrekte farkı açmaya devam eden Bursa temsilcisi, sahadan 18 sayı farkla 87-69 galip ayrıldı.Gaziantep'te19 sayıyla takımının en skoreri olurken14,13 sayıyla maçı tamamladılar.TOFAŞ'ta27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken14,12 sayıyla oynadılar.