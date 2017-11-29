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Galatasaray derbi galibiyetine hasret

Süper Lig’de 2 Aralık’ta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda son 9 derbide galip gelemedi.

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Galatasaray derbi galibiyetine hasret
Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor.

Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 9 lig maçını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı.

- Ligde son galibiyet Beşiktaş’a karşı

Galatasaray, Süper Lig’de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş’a karşı elde etti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015’te Türk Telekom Stadı’nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın üçünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta ise iki mağlubiyet ve üç beraberlik yaşadı.

Rakipleriyle oynadığı bu 9 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa’da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.

- Son 9 lig derbisi

Galatasaray’ın ligde oynadığı son 9 derbinin skorları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip)
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1
Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2
Süper Lig Fenerbahçe 0-0
Süper Lig Beşiktaş 0-1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2
Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2
Süper Lig Beşiktaş 0-1
Süper Lig Fenerbahçe 0-1
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

- Deplasman karnesi

Galatasaray, rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 5 lig derbisinde galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 16. haftasında, 4 Ocak 2015’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş ile oynanan maçta 2-0’lık skorla elde etti.

Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbide iki mağlubiyet ve bir beraberlik yaşarken, Beşiktaş ile yaptığı 2 maçta ise sahadan birer mağlubiyet ve beraberlikle ayrıldı.




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    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

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1 Galatasaray 13 29
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