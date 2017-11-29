Futbolcularını soyunma odasında unuttular ve gittiler!

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Barcelona'nın hocası Valverde'den flaş Arda Turan açıklaması!

'de 15. hafta mücadelesinde küme düşmeme hattından uzaklaşmak isteyen, evinde'ı ağırladı.90 dakika golsüz sona ererken maç sonu konuk ekipten, soyunma odasında unutuldu. Takım otobüsünün stattan ayrıldığını öğrenen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu çaresizce stat dışında beklemek zorunda kaldı.Diomande daha sonra başka bir araçla havalimanına götürüldü. 25 yaşındaki futbolcu orada yaptığı açıklamada, "İyiki bensiz uçağı kaldırmadılar" dedi.