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Flaş! Fatih Terim, TFF'ye 13 milyon TL'lik dava açtı!

Sözleşmesinde kendisi ayrılması halinde 1 milyon 450 bin Euro, TFF'nin göndermesi halinde ise 3.5 milyon Euro (Sabit kurla yaklaşık 13 milyon TL) fesih maddesi bulunan Fatih Terim, tazminatı ödenmeyince olayı yargıya taşıdı.

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Flaş! Fatih Terim, TFF'ye 13 milyon TL'lik dava açtı!
Fatih Terim ile TFF mahkemelik oldu. Alaçatı krizinin ardından göreve son verilen Türkiye eski Futbol Direktörü, tazminatı için avukatları aracılığıyla TFF’ye iki kez ihtar çekmesine rağmen hiçbir sonuç alamayınca olayı yargıya taşımaya karar verdi.

Habertürk gazetesinden Atilla Türker’in haberine göre; Futbol Federasyonu’nun, sözleşmesindeki 6. maddeye aykırı davrandığını mahkemeye bildiren tecrübeli hoca, 3.5 milyon Euro’luk tazminatının faizi ve avukatlık masraflarıyla birlikte ödenmesini talep etti.
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15 Kasım 2019’te 5+2 yıllık imza atan Terim, kendisinin tek taraflı fesh etmesi halinde 1 milyon 450 bin Euro , federasyonun göndermesi halinde ise 3.5 milyon Euro tazminat ödemesi konusunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören’le uzlaşmıştı.

Federasyonun 26 Temmuz 2017’de görevine son vermesine karşın tazminatını ödemeye yanaşmaması üzerine iki kez ihtar çeken Terim, yine umduğunu bulamayınca yasal yollardan hakkını aramak için dava açtı.
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3.67’DEN SABİTLENDİ 

Yapılan sözleşmede Euro kurunun 3 bin 67 kuruştan sabitlendiği öğrenildi. Şu anda Euro, 4 lira 65 kurul seviyelerinde bulunuyor. Terim, sabit kur üzerinden faiz ve avukatlık masraflarını hariç yaklaşık 13 milyon TL (12 milyon 845 bin) istiyor. Dava sürecinin 1.5 yılı bulabileceği öğrenildi.
Baskın ipleri kopardı

22 Ağustos 2014’te ‘4 maçlığına’ geçici olarak Miiki Takım’ın başına geçen Fatih Terim, Galatasaray’dan olaylı şekilde ayrılınca, 15 Kasım 2013’te 5+2 yıllık imza atmış, Başkan Yıldırım Demirören tecrübeli hocanın görevini ‘Türkiye Futbol Direktörü’ olarak açıklamıştı. EURO 2016’da yaşanan soğuk savaşın ardından koltuğu sallanan Terim, Alaçatı’da damatlarıyla mekan basması üzerine görevinden ayrılmıştı.
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FUTBOL FEDERASYONU'NA TEBLİGAT YAPILDI

AY-yıldızlı ekibin eski hocasının mahkemeye başvurmasının ardından mahkemeye tebligatı Futbol Federasyonu’na da iletildi. Terim’İn peş peşe ihtar çektiği dönemde toplanan federasyon yönetim kurulunda bazı üyeler ‘Parayı ödeyelim’ demii, bazıları ise karşı çıkmıştı. Son kararı veren Demirören ise ödenmemesi yönünde görüş belirtmişti. TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı önceki gün televizyonda katıldığı programda ‘Yargı sürecini bekliyoruz. Bu konu daha çok konuşulur’ demişti.
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  • Osmanlıspor FK
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    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
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  • Bursaspor
    2- 1
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27 Kasım 2017 Pazartesi

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