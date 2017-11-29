Fatih Ceylan: Şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

Kulüp binasında AA muhabirine açıklamada bulunan Ceylan, yaklaşık 30 yıl sonra bir Süper Lig takımını Kahramanmaraş’ta ağırlayacaklarını belirterek, heyecanlı olduklarını dile getirdi.Ligde kötü sonuçlar almalarına rağmen, kupa maçlarının farklı olduğunu aktaran Fatih Ceylan, şunları kaydetti:"Maalesef sezon başında yaptığımız planlamalarla yaşadığımız süreç birbirini tutmadı. Şu anda ligde zor bir dönemdeyiz. Elimizdeki kadromuz iki tarafı da götürmeye yeterli ama bir türlü sportif başarıyı elde edemedik. Yarınki maçta şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çaykur Rizespor maçında takım ruhunu herkes görmüştü. Kupa maçları farklı oluyor. Taraftarlarımızı bu maça davet ediyoruz. Medipol Başakşehir takımını, yöneticileri ve taraftarlarını en iyi şekilde ağırlayacağız."Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalacak.AA