Erzurumspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

5. tur ilk maçında deplasmandaekibi Büyükşehirile karşılaşacak. Kupanın 4. turunda Çorum Belediyespor’u 6-0 mağlup ederek 5. tura yükselen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçtan tur için avantajlı sonuçla dönmeye çalışacak.’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele'dan canlı yayınlanacak.Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 3. turda Altay, 4. turda ise Tire 1922’yi eleyerek, Trabzonspor ile eşleşti. Bordo-mavililerde karşılaşma öncesi Arjantinli oyuncu Jose Sosa ile Uğur Demirok’un sakatlıkları bulunuyor. Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart gören Olcay Şahan’ın 3 maçlık cezası ise bitti. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın müsabakada, ligde fazla forma giyme şansı bulamayan oyunculara görev vermesi bekleniyor.Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur Demirok’un yanı sıra Yusuf Yazıcı, Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu ve Volkan Şen, 21 kişilik kadroda yer almadı.Trabzonspor, çeşitli isimler altında organize edilen söz konusu organizasyonda 14 kez final oynadı. Oynadığı final maçlarında 8. kez kupayı müzesine getirme sevinci yaşayan bordo-mavililer 8. kez de sahadan moralsiz ayrıldı. Bordo-mavililer kupa finalinde 4 kez Beşiktaş, 3 kez Galatasaray , 2 kez Fenerbahçe ve Gençlerbirliği 1'er kez de Kocaelispor, Bursaspor ve Adana Demirspor ile karşılaştı.Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen yeni adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan organizasyonda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından kupayı en çok müzasine getiren 3. takım olan Trabzonspor, 7 sezonluk hasretine son vermek istiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda Fenerbahçe ile final oynayan ve rakibine 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi söz konusu sezondan sonra kupada final dahi oynayamadı.Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından bordo-mavililer, ligde ve kupada 6 resmi müsabaka oynadı. Bu maçlarda ise bordo-mavililer, 4 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi son 5 maçta ise yenilmedi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda deplasmanda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup eden bordo-mavililer, ligde ise Galatasaray'ı 2-1 yenerken Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Osmanlaspor’u 4-3 ve Sivasspor'u da 2-1 ile geçti.