Erol Alkan skandalı, Avrupa basınının gündeminde!

Habertürk'te çıkan “Bari A Milli Takım’ı rahat bırakın. Erol Alkan’ın adını Lucescu’nun kulağına kim fısıldadı” başlıklı manşetler Rus basınında da yankı buldu.Rusya merkezli sovsport.ru adlı internet sitesinde konuyu değerlendiren spor yazarı Elvin Kerimov, Erol Alkan’ın A Milli Takım’a çağrılmasıyla ilgili süreci masaya yatırdı. Yazarımıız Atilla Türker tarafından kaleme alınan haberler üzerinden konuya eğilen Kerimov, yaşanan süreç içerisinde Lucescu’nun çelişkili sözlerine ve davranışlarına geniş yer ayırdı.Kerimov, Luce’nin A Milli Takım’a çağırmadığı Beşiktaşlı Oğuzhan konusunda tepkiler üzerine geri adım attığını, Erol Alkan olayında ise garip tavrını sürdürdüğünü ifade etti. Kerimov, “Bu konuda her şey çok karışık” yorumu yaptı. Rus yazar ayrıca 72 yaşındaki Luce’nin oğlu Razvan’ı Zenit’e getirmeye çalıştığını, G.Saray’a da benzer teklif yaptığını ancak Sarı-Kırmızılı- lar’ın yanaşmadığını ifade etti.(HaberTürk)