Erman Kunter: "Milli takım maçlarından dolayı verilen arayı iyi değerlendirdik, iyi çalıştık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında sahasında Yeşilgiresun Belediyespor’u 106-84 mağlup eden Galatasaray Odeabank’ın başantrenörü, iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kunter, Yeşilgiresun Belediyespor’un kolay bir rakip olmadığını belirterek, "Yeşilgiresun Belediyespor’un ciddi bir hücum potansiyali ve şutlara dayalı oyunları var. Bugün biraz daha iyi hücum ettik. Oyunun büyük kısmında iyiydik. Sadece üçüncü periyotta bir ara konsantrasyonumuz kayboldu. İyi bir galibiyet aldık. Milli takım maçlarından dolayı verilen arayı iyi değerlendirdik, iyi çalıştık. Temposu yüksek antrenman yapınca bu maça da yansıyor. Şimdi tekrardan maç trafiği başlayacak. Tam takım olabilirsek fark edeceğini düşünüyorum. Kazanamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılı basketbolcu, maça agresif savunmayla başladıklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını kaydetti.Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü, Galatasaray Odeabank’ı ve başantrenör Erman Kunter’i galibiyetten dolayı tebrik etti.Uvalin, ilk yarıda sarı-kırmızıların skoru kendi lehlerine çevirdiğini vurgulayarak, "Galatasaray Odeabank’ı ve başantrenör Erman Kunter’i galibiyetten dolayı tebrik ederim. Bu maç için farklı düşüncelerimiz vardı fakat ilk periyotta 30 sayı yememiz bizi yanlış yola soktu. Açıkçası üçüncü periyotta tekrar umutlandık ama turnikeler kaçtıkça farkı yeniden açıldı. Fark bu kadar açıldıktan sonra ikinci yarı enerjimizi koruyamadık ve onları yakalayamadık." diye konuştu.Yeşilgiresun Belediyespor’un oyuncusuise çok kötü oynadıklarını ve Galatasaray Odeabank’ın maçın kazanmayı hak ettiğini aktardı.