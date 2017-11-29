Ergin Ataman, Warriors antrenmanlarında

Son olarak ligimiz ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ı çalıştıran tecrübeli koç, herhangi bir takımın başında antrenörlük yapmadığı dönemi Amerika'da farklı tecrübeler edinerek geçirmeye devam ediyor.Gregg Popovich'in ekibi'ün antrenmanlarına katılan, Ettore Messina ile buluşan Ergin Ataman, bu kez de son NBA şampiyonuile antrenmanlara katıldı.Ergin Ataman, Warriors antrenmanından bir fotoğrafı kendi Instagram hesabından "NBA şampiyonu Golden State warriors ile birlikte gecirdiğimiz 1 hafta boyunca Steve Kerr ve ekibinin gostermiş olduğu yakın ilgi beni mutlu etti . Bir gün mutlaka ......" notuyla paylaştı.