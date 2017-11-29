Eljif Elmas kiralık gidebilir

İlişkili Haber

Fenerbahçe'ye FIFA piyangosu!





Sarı-Lacivertliler büyük umutlarla transfer ettiği’a, yaşı 18’in altında olduğu için lisans çıkartamamıştı.Genç yıldız 18 yaşını doldurdu ve ara transfer döneminde adı listeye yazılabilecek. Ancak şimdi de kontenjan dolu.Yönetimin en az 2 yabancıya daha imza attırması bekleniyor. Eğer kadrodaki 3 yabancıyla yollar ayrılamazsa,’a yine lisans çıkartılamayacak.’ın bu konudaki düşüncesi, kontenjanın boşalmaması durumunda genç yıldızın süre alabileceği bir Süper Lig takımına kiralanması.