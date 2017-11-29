Eduardo Berizzo ameliyat oldu!

'nun, geçen haftamaçının ardındanyakalandığı,tarafından resmi bir açıklamayla duyurulmuştu.48 yaşındaki Arjantili teknik adamın yapılan tetkikler sonucu ameliyat edilmesine karar verilirken, bugün gerçekştirilen operasyonun ardından Sevilla Kulübü resmi bir duyuru daha geçti.Yapılan açıklamada, ''Eduardo Berizzo'nun prostat kanserine bağlı bugün geçirdiği ameliyat başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavi sürecinin nasıl gelişeceğiyle ilgili süreç, kısa süre sonra belli olacaktır'' denildi.Berizzo'nun yokluğunda Sevilla'da takımın sorumluluğu asistan koç Ernesto Marcucci'de bulunuyor.