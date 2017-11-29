  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


E-spor pazarı hızla büyüyor

TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, dünyada hızla büyüyen "e-spor" pazarının bu yıl sonunda 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

29 Kasım 2017, Çarşamba 13:50

  • - A
  • + A
E-spor pazarı hızla büyüyor
Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, dünyada hızla büyüyen "e-spor" pazarının bu yıl sonunda 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Erkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk e-spor ligi olan "Cyberathlete Professional League"in 1997’de ABD’de kurulduğunu söyledi.

E-spora ilginin artmasıyla düzenlenen turnuvalar ve verilen ödüllerle dünyanın birçok yerinde ve Türkiye’de e-spor sektörü oluştuğunu belirten Erkin, pazarın hızla büyüdüğünü dile getirdi.

E-sporun bugünkü popülerliğinin Dota ve League of Legends gibi oyunların çıkışıyla oluştuğuna işaret eden Erkin, yapılan turnuvalarda Counter Strike, Quake gibi oyunların yanı sıra Warcraft gibi gerçek zamanlı strateji oyunlarının da yer aldığını kaydetti.

Erkin, küçük ödüllerle başlayan e-spor turnuvalarının günümüzde 20 milyon doları aşan ödüllerin dağıtıldığı devasa etkinliklere dönüştüğüne dikkati çekerek, bu alanda uluslararası organizasyonların da hızla arttığını anlattı.

Uzak Doğu’da e-spora ilginin artmasıyla ilk uluslararası turnuvanın yapıldığını belirten Erkin, daha sonra World Cyber Games, Intel Extreme Masters ve Major League Gaming gibi yapıların kurulduğunu ifade etti.

Dünyada yaklaşık 200 milyon kişinin e-sporla ilgilendiğine dikkati çeken Erkin, "Araştırmalara göre e-spordan elde edilen gelirler ve yatırımlar geçen yıl 900 milyon dolar civarındaydı. E-spor sektörünün bu yıl sonunda 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Buna yayın hakları, reklamlar, sponsorluklar, ürün ve bilet satışları gibi kalemler de dahil. Tahminlere göre sektörün 2020 yılında 5 milyar dolarlık büyüklüğü bulması öngörülüyor." dedi.

Erkin, e-sporun ülke takımlarının rekabete başladığı bir alan olma yolunda ilerlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"E-sporun olimpiyat oyunlarına dahil edilmesi yönünde talepler var. Halihazırda uluslararası turnuvalar var fakat böyle bir gelişme e-sporun popülerliğini ve saygınlığını daha da artıracaktır. Ülke olarak başarılı oyuncularımız ve takımlarımız bulunuyor. Hatta 2015 yılında Counter Strike’ta dünya şampiyonu olmayı başardık. Bu tür başarıların ülkemizde oyunlar hakkında zaman zaman ortaya çıkan ve pek de aslı olmayan haberlerden kaynaklanan olumsuz tepkileri engelleyeceğini umuyoruz. E-sporun ülkemizdeki ekonomisine bakınca, bu alanda da olumlu gelişmelerin olduğunu, giderek daha fazla yatırımcının ve markanın e-spora yöneldiğini ve pazar büyüklüğünün artacağını tahmin etmek zor değil."

Gençlik ve Spor Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de 4 bin lisanslı e-sporcu bulunuyor. Amatör takım sayısı 14 bine ulaşırken, bu takımlarda yaklaşık 60 bin oyuncu yer alıyor.




0 YORUM GİRİŞ YAP
Fenerbahçe-Adana Demirspor hangi kanalda, saat kaçta? (Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu)
Fenerbahçe'ye FIFA piyangosu!
Son Dakika Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması!
Denizli'de şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçeli futbolcular şu an ne yapıyor?
Cenk Tosun mu, Bafetimbi Gomis mi? İşte yanıtı...
Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!
Türkiye'deki ve dünyadaki en farklı skorlar
Carlos Tevez bombası! İşte günün transfer haberleri...
MARSHALL AKRİKOR İLE EN USTA YORUMLAR!
Sosyal medyada Orkan Çınar çılgınlığı
Sol bekin ilacı Blind
Beşiktaş Vodafone Park'ta oynadığı 3 derbinin kaçını kazandı?
Yasin Öztekin'in sonraki durağı La Liga!
Ahmet Çakar'dan derbi öncesi flaş yorumlar
Fenerbahçeli futbolcu Janssen isyan etti!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »