Dünya Şampiyonu Güreşçi Memleketinde Coşkuyla Karşılandı

Göksun Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla, ilçe terminalinde davul zurna ile karşılanan Şampiyon Güreşçi Akbudak, buradan yüzlerce hemşerisinin oluşturduğu araç konvoyu ile Göksun Belediyesine gitti. Akbudak, burada İlçe Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve genç güreşçiler tarafından çiçekle karşılandı.Akbudak’ı makamında ağırlayan ve ülkemize yaşattığı onur ve gurudan dolayı 10 Cumhuriyet altını ile ödüllendiren Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “Böyle pehlivanları, böyle güçlü insanları, ülkesini temsil noktasında yüreğini ortaya koyarak dünyaya ferman okuyan yiğitleri yetiştiren eli öpülesi anneyi tebrik ediyorum” dedi.Ülkemizin en çok ihtiyacı olduğu bir günde, Akbudak’ın Türk’ün gücünü dünyaya bir kez daha gösterdiğine vurgu yapan Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:“Artık dünyada devletler, savaşla, kamayla, kılıçla, silahla birbiriyle mücadele etmiyor. İlimle, bilimle, teknolojiyle ve sporla üstünlüklerini başka ülkelere gösterme gayreti içinde oluyorlar. Biz en çok ihtiyacımız olduğu gün, Burhan kardeşimizle Türk’ün gücünü dünyaya bir kez daha gösterdik. Türkiye Cumhuriyetinin ay yıldızlı bayrağını ve İstiklal Marşımızı en yüce mevkide okutma şansını yakaladık. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim böyle pehlivanları, böyle güçlü insanları, ülkesini temsil noktasında yüreğini ortaya koyarak dünyaya ferman okuyan yiğitleri yetiştiren eli öpülesi anneyi tebrik ediyorum.”Yarı final müsabakasından sonra sadece İstiklal Marşımızı okutup salondaki herkesi hazır ola geçirmeyi düşündüğünü belirten Milli güreşçi Akbudak, bu düşüncesini gerçekleştirdiği için çok kutlu olduğunu söyledi.Şampiyonluğun sadece çalışmakla elde edilmediğini ve maneviyatın da çok önemli olduğuna işaret eden Akbudak, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:“Polonya’da dünya şampiyonu oldum. Daha önce Avrupa ve Dünya ikinciliğim vardı. Dünya şampiyonasına daha iyi hazırlandım. Yarı final maçından sonra düşündüğüm tek bir şey vardı, İstiklal Marşımızı okutup salondaki herkesi hazır ola geçirmek. Allah’a şükürler olsun nasip oldu. Güreşe çok ufak yaşta başladım, çok fedakarlık isteyen bir spor. Çok çalıştım, sadece çalışmayla olmuyor, maneviyatta çok önemli. İnşallah daha ilerde olimpiyatlarda ve büyüklerde Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak memleketime daha çok madalya kazandırmak istiyorum.”