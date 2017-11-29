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Dünya Kupasına giden takımlarda Türkiye'den 30 futbolcu

Rusya’da yapılacak olan 2018 Dünya Kupası finallerine gidemesek de ülkemizde oynayan bir çok yabancı oyuncunun ülkeleri adına finallerde mücadele edeceği belirlendi.

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Dünya Kupasına giden takımlarda Türkiye'den 30 futbolcu
Interpress’in CIES Football Observatory tarafından hazırlanan rapordan derlediği bilgilere göre, 2018 Dünya Kupası finallerine gitmeyi garantileyen 32 takımın elemelerdeki kadrolarına bakıldığında Türkiye liglerinde top koşturan 30 yabancı futbolcunun elemelerde ülkeleri adına mücadele ettiği tespit edildi.
 
En genç Nijerya, en yaşlı Panama

Takımların elemelerde oynattığı futbolcular incelendiğinde finallerde mücadele edecek en genç takımın Nijerya olduğu ortaya çıktı. 24,9 yaş ortalamasına sahip Nijerya’yı 25,7 ile Almanya 25,9 ortalama ile ise İngiltere’nin izlediği belirlendi. Panama 29,4 yaş ortalaması ile en yaşlı takım sıralamasında ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 29 yaş ortalaması ile İzlanda ve Kosta Rika’nın takip ettiği tespit edildi.
 
164 Futbolcu İngiltere liglerinden

2018 Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek 32 takımın elemelerde kadrosunda yer alan futbolcularından 164’ü İngiliz liglerinde top koştururken, İspanya’da 95 Almanya’da ise 90 futbolcunun forma giydiği belirlendi. İtalya’da 71 yabancı futbolcu milli takımları adına mücadele ederken Fransa ve Rusya’da oynayan 55’er futbolcu elemelerde ülkeleri adına boy gösterdi. 2018 Dünya Kupası elemelerinde ülkelerinin milli takımlarında forma giyen oyunculardan Hırvat, İsveç ve İzlandalı oyuncuların tamamı yurtdışında bir kulüpte forma giyerken elemelerde forma giyen İngiliz ve Sudi Arabistanlı oyuncuların ise hiçbirinin kendi ülkesi dışında futbol oynamadığı görüldü.
 
Yedi takımda ülke dışında doğmuş oyuncu yok

2018 Dünya Kupasında oynayacak olan takımların elemelerde oynattığı oyunculardan kendi ülkesi dışında doğup şimdiki ülke milli takımını seçen futbolculara bakıldığında ise ilk sırada yer alan ülkenin yüzde 61,5 ile Fas olduğu belirlendi. Bu ülkeyi yüzde 39,4 ile Senegal, yüzde 32 ile ise Portekiz takip etti. Yedi takımın ise tamamen kendi ülkesinde doğmuş oyuncuları tercih ettiği görülürken bu ülkeler Brezilya, Sudi Arabistan, Almanya, İrlanda, Kolombiya, Meksika ve Güney Kore oldu.




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