Dinamo Kursk: 102 - Galatasaray: 45

, FIBA Kadınlar EuroLeague A Grubu 6. hafta maçında Rusya’nıntakımına deplasmanda 102-45 yenildi.Kursk kentindeki Spor ve Konser Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 50-23 mağlup durumda gitti.İkinci yarıda da oyuna ortak olamayan Galatasaray, üçüncü çeyreğini 79-31 yenik bitirdiği mücadeleden 57 sayı farkla 102-45 mağlup ayrıldı.Galatasaray, bu sonuçla grupta 3. yenilgisini yaşadı. Lider Dinamo Kursk ise 6’da 6 yaptı.Ev sahibi Dinamo Kursk'ta21 sayı, 7 ribaunt ile en etkili isim olurken17,11 sayıyla maçı tamamladılar.Temsilcimiz Galatasaray'da ise sadeceve12'şer sayıyla takımın çift haneli skorlara çıkabilen isimleri oldular.