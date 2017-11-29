Demir Grup Sivasspor-Bucaspor maç sonucu: 2-1

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor’u 2-1 yendi.63. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Hakan Bilgiç’in ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Hüseyin Koç, gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Galip’in şutunda, kaleci Hüseyin Koç’un tokatlayarak uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak Abdullah Balikuv’a çarparak ağlarla buluştu: 1-077. dakikada Bucaspor beraberliği yakaladı. Sağdan gelişen Bucaspor atağında Enes Alıç’ın pasına hareketlenen Saruhan Fındıkçı’nın ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-190. dakikada Demir Grup Sivasspor tekrar öne geçti. Emre Kılınç’ın ortasında ceza alanındaki Ömer Kanberoğlu’nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.: Yeni 4 Eylül: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Arkın Akgöl: Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, Elderson, Dyakov, Hakan Bilgiç, Galip Güzel, Cem Özdemir, Cyriac (Dk. 60 Emre Kılınç), Bifouma (Dk. 57 Muhammet Demir), Mert Hakan Yandaş, Ergin Keleş (Dk. 78 Serhat Mutlu): Hüseyin Koç, Ömer Kanberoğlu, Uğurcan Yazğılı, Veli Kızılkaya, Abdullah Balikuv, Emre Toraman (Dk. 81 Ahmet Tamet), Enes Alıç, Alpay Aldemir (Dk. 62 Barış Tenşi), Saruhan Fındıkcı, Kerem Atakan Kesgin, Deniz Pero (Dk. 73 Hasan Kaşıkara): Dk. 63 Abdullah Balikuv (kendi kalesine), Dk. 90 Muhammet Demir (penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 77 Saruhan Fındıkçı (Bucaspor)Dk. 39 Emre Toraman, Dk. 68 Uğurcan Yazğılı, Dk. 71 Abdullah Balikuv (Bucaspor), Dk. 77 Cem Özdemir, Dk. 87 Hakan Bilgiç (Demir Grup Sivasspor)