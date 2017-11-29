Darüşşafaka: 90 - Eskişehir Basket: 83

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında’i 90-83 mağlup etti.Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası ev sahibi ekibin 14-10 üstünlüğü ile geçildi. Dış atışlardan peş peşe bulduğu basketlerle etkili olan Eskişehir Basket 7. dakikada Rowland’ın sayısıyla skoru lehine çevirmeyi başardı (17-16). Öne geçtikten sonra 6-0’lık bir seriyle arayı açan Eskişehir Basket, Wilbekin’in 5 sayısına engel olamayarak farkın kapanmasının önüne geçemese de ilk çeyreği 23-22 önde tamamladı.İkinci çeyreğe Emircan Koşut’un basketiyle başlayan Darüşşafaka skoru lehine çevirdikten sonra 14. dakikaya 31-27 önde girdi. Ev sahibi ekibin farkı açma çabalarına Ayres’in basketleriyle izin vermeyen Eskişehir Basket, son dakika içinde Duncan ve Baron’un üç sayılık basketleriyle soyunma odasına 42-39 üstünlükle gitti.Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Eskişehir Basket, dış atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğünü devam ettirdi. Arayı açmayı başaran kırmızı-siyahlı ekip 17. dakikada skoru 57-50 yaptı. Farkı azaltmak için dış şutlara yönelen ev sahibi ekip üst üste atışlardan faydalanamayınca 10-0’lık bir seri yapan Eskişehir Basket, son çeyreğe 67-56 önde galip girdi.Son çeyreğe 9-0’lık bir seri yaparak başlayan Darüşşafaka, farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı (67-65). Rakibine 4 dakika boyunca sayı şansı vermeyen ev sahibi ekip, 37. dakikada Eric’in basketiyle skoru eşitledi (72-72). Son dakikasında skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği karşılaşmanın normal süresi 79-79 beraberlikle sona erdi.Eskişehir Basket, uzatma bölümüne Baron’un faul atışından bulduğu sayı ile başlarken Darüşşafaka bulduğu üç sayılık basketlerle bir anda farkı açtı ve skoru 43. dakikada 88-81’e getirdi. Sert savunma yaparak Eskişehir Basket’in skor üretmesine izin vermeyen Darüşşafaka, rakibini 90-83 mağlup etti.Darüşşafaka'da17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken16,15,Eric 14 sayıyla maçı tamamladılar.Eskişehir Basket cephesinde ise15 sayıyla oynarkenve13'er sayıyla maçı tamamladılar.