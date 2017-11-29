Darüşşafaka: 90 - Eskişehir Basket: 83

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Darüşşafaka
, Eskişehir Basket
’i 90-83 mağlup etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası ev sahibi ekibin 14-10 üstünlüğü ile geçildi. Dış atışlardan peş peşe bulduğu basketlerle etkili olan Eskişehir Basket 7. dakikada Rowland’ın sayısıyla skoru lehine çevirmeyi başardı (17-16). Öne geçtikten sonra 6-0’lık bir seriyle arayı açan Eskişehir Basket, Wilbekin’in 5 sayısına engel olamayarak farkın kapanmasının önüne geçemese de ilk çeyreği 23-22 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Emircan Koşut’un basketiyle başlayan Darüşşafaka skoru lehine çevirdikten sonra 14. dakikaya 31-27 önde girdi. Ev sahibi ekibin farkı açma çabalarına Ayres’in basketleriyle izin vermeyen Eskişehir Basket, son dakika içinde Duncan ve Baron’un üç sayılık basketleriyle soyunma odasına 42-39 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Eskişehir Basket, dış atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğünü devam ettirdi. Arayı açmayı başaran kırmızı-siyahlı ekip 17. dakikada skoru 57-50 yaptı. Farkı azaltmak için dış şutlara yönelen ev sahibi ekip üst üste atışlardan faydalanamayınca 10-0’lık bir seri yapan Eskişehir Basket, son çeyreğe 67-56 önde galip girdi.
Son çeyreğe 9-0’lık bir seri yaparak başlayan Darüşşafaka, farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı (67-65). Rakibine 4 dakika boyunca sayı şansı vermeyen ev sahibi ekip, 37. dakikada Eric’in basketiyle skoru eşitledi (72-72). Son dakikasında skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği karşılaşmanın normal süresi 79-79 beraberlikle sona erdi.
Eskişehir Basket, uzatma bölümüne Baron’un faul atışından bulduğu sayı ile başlarken Darüşşafaka bulduğu üç sayılık basketlerle bir anda farkı açtı ve skoru 43. dakikada 88-81’e getirdi. Sert savunma yaparak Eskişehir Basket’in skor üretmesine izin vermeyen Darüşşafaka, rakibini 90-83 mağlup etti.
Darüşşafaka'da Will Cummings
17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken James Bell
16, Scottie Wilbekin
15, Michael
Eric 14 sayıyla maçı tamamladılar.
Eskişehir Basket cephesinde ise Billy Baron
15 sayıyla oynarken Jeff Ayres
ve Josh Duncan
13'er sayıyla maçı tamamladılar.