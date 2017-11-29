Brad Wanamaker: "Bizim için büyük bir maç olacak"

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden, İspanyol ekibi Baskonia ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanıyor.Karşılaşma öncesi temsilcimizin önemli oyuncularındanaçıklamalarda bulundu.Kendileri için zorlu bir mücadele olacağını belirten Wanamaker, "Bizim için büyük bir maç olacak. Rakibimizin evinde iyi oynadığını, özellikle de maçlara iyi giriş yaptığını biliyoruz. Bizim adımıza kilit nokta, mücadelenin başında konsantre bir şekilde giriş yapmak ve onları yavaşlatmaya çalışmak olacak. Oyunu yakın tutmaya ve sonunda da kazanmaya çalışacağız." dedi.Rakiplerine ve oynayacakları atmosfere de değinen Amerikalı oyuncu, "Rakibimizin orada çok iyi bir atmosfere sahip olduğunu biliyoruz. Orada oynamak hiçbir zaman kolay değildir. Ancak biz, kendi işimizi yapıp mental ve fiziksel olarak hazır olursak her şeyin iyi gideceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.