Böyle olay görülmedi! Erkek teknik direktör sahaya başörtüsüyle girdi!

’nın () haberine göre,’ın kuzeyindekikentinde geçen hafta düzenlenenkapsamında takımının başında olmak isteyen erkek teknik direktör başörtüyle salona girebildi.teknik adamın salondaki başörtülü resimlerinin İran medyasında tepkilere yol açması sonrası açıklamalarda bulunan, erkeklerin salona girişinin yasak olduğunu, Taylandlı teknik adamın kendi tercihiyle böyle bir yola başvurduğunu belirtti.Maksudlu, görüntülerin medyaya yansımasının "maksatlı ve organizasyona gölge düşürme amaçlı" olduğunu ileri sürerken, başta sosyal medya üzerinden olmak üzere, birçok kesimden söz konusu "trajikomik" olayın sonuçlarının İran Spor Federasyonu tarafından değerlendirilmesi gerektiği vurgusu yapıldı.Menşei Hindistan’a dayanan ve Uzak Doğu’da yaygın şekilde oynanan kabaddi oyunu, bir oyuncunun rakip sahaya girip nefes almadan rakip oyunculara değmesi ve kendi sahasına geri dönmesi esasına dayanıyor.1990 yılında Asya Oyunları’na dahil edilen ve giderek yaygınlaşan kabaddi, 2004 yılında kurulan Uluslararası Kabaddi Federasyonuyla dünya genelinde resmiyet kazandı. Uluslararası Kabaddi Federasyonunun 30’dan fazla üyesi bulunuyor.İSTANBUL (AA)