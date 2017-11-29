Boğaziçililer yılın sporcularını bekliyor

Boğaziçili öğrenciler 12 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında oylamaya katılarak Spor Ödülleri 2017 için yılın “en”lerine karar verecek. En İyi Takım, En İyi Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Spor Yorumcusu, En İyi Yönetici ve En İyi Spor Programı kategorilerinde verilecek olan ödüller oylamanın sonlanmasının ardındanBoğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da 2017 yılına damgasını vurmuş sporcular, yöneticileri, antrenörler ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Törende ayrıca Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) adıyla özel ödüller ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü de verilecek.Organizasyon sahibi Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, geçmişi 1896 yılındaki “The Athletic Association”a dayanan ve günümüze kadar birçok ilke imza atmış olan Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğudur. Sporu sevdirmek ve spor yapılmasına olanak sağlamak amacıyla, Spor Kurulu yıl içerisinde çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir. Spora ve sporcuya verilen değeri göstermek, amatör spora katkıda bulunmak ve başarılı sporcuları teşvik etmek için her sene Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri verilmektedir.Kategorilerimize göre adaylarımız şu şekildedir:Bogdan Bogdanovic, Brad Wanamaker, Kayla Mcbride, Olcay Çakır, Vladimir StimaçBartosz Kurek, Eda Erdem Dündar, Polina Rahimova, Tijana Boskovic, Zhu TingAyşe Begüm Onbaşı, Melek Hu, Nur Tatar, Yasemin Adar, Yasmani Copello EscobarGiovanni Guidetti, Oleg Mukhin, Şenol Güneş, Ufuk Sarıca, Željko ObradovićFikret Orman, Maurizo Gherardini, Metin Şahin, Musa Aydın, Seyit Mehmet ÖzkanBeşiktaş Futbol Takımı, Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı, Enka Atletizm Takımı, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı,Başakşehir Futbol Takımı, Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Göztepe SK Futbol Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol TakımıCengiz Ünder, Ebrar Kararkurt, İbrahim Ahmed Acar, Mizgin Ay, Zeliha AğrısBein Euroleague, Gol, Set Smaç Maç, Spor Servisi, Tenis RaporuGüntekin Onay, İhsan Bayülken, Mehmet Demirkol, Uğur Karakullukçu, Uğur Meleke**Tören Salonu: Boğaziçi Üniversitesi Güney Yerleşke Albert Long Hall**Tören Tarihi: 18 Aralık 2017**Kokteyl Başlangıç Saati: 20.00**Ödül Töreni Başlagıç Saati: 21.00