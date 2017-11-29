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Boğaziçililer yılın sporcularını bekliyor

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun bu yıl yedincisini düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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Boğaziçililer yılın sporcularını bekliyor
Boğaziçili öğrenciler 12 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında oylamaya katılarak Spor Ödülleri 2017 için yılın “en”lerine karar verecek. En İyi Takım, En İyi Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Spor Yorumcusu, En İyi Yönetici ve En İyi Spor Programı kategorilerinde verilecek olan ödüller oylamanın sonlanmasının ardından 18 Aralık Pazartesi 21:00'da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da 2017 yılına damgasını vurmuş sporcular, yöneticileri, antrenörler ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Törende ayrıca Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) adıyla özel ödüller ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü de verilecek.

Organizasyon sahibi Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, geçmişi 1896 yılındaki “The Athletic Association”a dayanan ve günümüze kadar birçok ilke imza atmış olan Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğudur. Sporu sevdirmek ve spor yapılmasına olanak sağlamak amacıyla, Spor Kurulu yıl içerisinde çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir. Spora ve sporcuya verilen değeri göstermek, amatör spora katkıda bulunmak ve başarılı sporcuları teşvik etmek için her sene Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri verilmektedir.
 
Kategorilerimize göre adaylarımız şu şekildedir:

En iyi basketbol oyuncusu: Bogdan Bogdanovic, Brad Wanamaker, Kayla Mcbride, Olcay Çakır, Vladimir Stimaç
En iyi voleybol oyuncusu: Bartosz Kurek, Eda Erdem Dündar, Polina Rahimova, Tijana Boskovic, Zhu Ting
En iyi bireysel sporcu: Ayşe Begüm Onbaşı, Melek Hu, Nur Tatar, Yasemin Adar, Yasmani Copello Escobar
En İyi Antrenör: Giovanni Guidetti, Oleg Mukhin, Şenol Güneş, Ufuk Sarıca, Željko Obradović
En İyi Spor Yöneticisi: Fikret Orman, Maurizo Gherardini, Metin Şahin, Musa Aydın, Seyit Mehmet Özkan
En iyi Takım: Beşiktaş Futbol Takımı, Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı, Enka Atletizm Takımı, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı,
En iyi çıkış yapan takım: Başakşehir Futbol Takımı, Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Göztepe SK Futbol Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı
En iyi çıkış yapan sporcu: Cengiz Ünder, Ebrar Kararkurt, İbrahim Ahmed Acar, Mizgin Ay, Zeliha Ağrıs
En iyi spor programı: Bein Euroleague, Gol, Set Smaç Maç, Spor Servisi, Tenis Raporu
En iyi spor yorumcusu: Güntekin Onay, İhsan Bayülken, Mehmet Demirkol, Uğur Karakullukçu, Uğur Meleke
 
**Tören Salonu: Boğaziçi Üniversitesi Güney Yerleşke Albert Long Hall
**Tören Tarihi: 18 Aralık 2017
**Kokteyl Başlangıç Saati: 20.00
**Ödül Töreni Başlagıç Saati: 21.00




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