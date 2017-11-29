Bilbao Basket'in yeni koçu Veljko Mrsic oldu

İspanyol ekibi, EuroCup'ta 6 maçta 5 mağlubiyet, Liga Endesa'da 9 maçta 6 mağlubiyetlik tablo sonrası 41 yaşındaki koçile yollarını ayırdı.Duran'ın yerine göreve getirilen isim 46 yaşındaki Hırvat antrenöroldu. Son iki sezonda ülkesinde Cedevita Zagreb'i çalıştıran Mrsic, oyuncu olarak zamanında forma giydiği İspanya'ya antrenör olarak dönmeye hazırlanıyor.Veljko Mrsic, 2001 yılında oyuncu olarak İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile Korac Kupası zaferi yaşamıştı.