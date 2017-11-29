Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

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Carlos Tevez bombası! İşte günün transfer haberleri...

futbolcuların başka takımlara transferleri ile ilgili birçok iddia ortaya atılırken, son olarak'u Marsilya'nın istediği yönünde bir söylenti ortaya atıldı.Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Kaptanımız Oğuzhan Özyakup’un devre arası transferiyle ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Taraftarlarımızın ve kamuoyunun Kaptanımızla ilgili çıkan asılsız haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.