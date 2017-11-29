  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Beşiktaş derbide ilk peşinde

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek siyah-beyazlı ekip, 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçta rakibini yenerek Vodafone Park’ta ilk derbi galibiyetini almaya çalışacak.

  • - A
  • + A
Beşiktaş derbide ilk peşinde
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray’ı 2 Aralık Cumartesi günü konuk edecek Beşiktaş, rakibini mağlup ederek Vodafone Park’ta bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak.

Siyah-beyazlı takım, 6 puan gerisinde bulunduğu rakibini yenerse Dolmabahçe’deki stadında ilk derbi galibiyetine imza atacak.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda hizmete giren Vodafone Park’ta birçok önemli başarıya imza atarken, henüz derbi galibiyeti almayı başaramadı. Şu ana dek bu stadında 3 derbi mücadelesi oynayan siyah-beyazlılar, geçen sezon oynadığı bu karşılaşmalarda 2 kez berabere kaldı, 1 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligdeki 2 derbiyi beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki derbiyi ise kaybetti. Vodafone Park’taki ilk derbi maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasından da 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Stadındaki bir diğer derbi mücadelesini de Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’ye karşı yapan Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Vodafone Park’taki 3 derbi maçta 3 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 4 gol gördü.

- Vodafone Park’ta tek yenilgiyi Fenerbahçe’den aldı

Beşiktaş, 11 Nisan 2016’da hizmete giren Vodafone Park’ta şu ana dek 40 resmi karşılaşmaya çıktı.

Bunların 27’sini kazanan siyah-beyazlılar, 12 maçtan beraberlikle ayrılırken, sadece 1 kez bu statta mağlup oldu. Beşiktaş, Dolmabahçe’de BJK İnönü Stadı’nın yerine hizmete giren Vodafone Park’taki tek yenilgisini Fenerbahçe’ye mağlup olarak aldı.

- İlk derbi maçta geri dönüşe imza attı

Vodafone Park’taki ilk derbi mücadelesinde Galatasaray’ı konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında geri dönüşe imza attı.

Geçen sezon rakibini 5. haftada Dolmabahçe’de konuk eden siyah-beyazlı takım, 8 ve 44. dakikalarda yediği gollerle maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamladı. İkinci yarıda oyuna ortak olmak için büyük mücadele veren Beşiktaş, 6 dakika içinde bulduğu gollerle eşitliği sağlamayı bildi. 73. dakikada Marcelo Guedes’in golüyle durumu 2-1’e getiren siyah-beyazlılar, 78. dakikada Cenk Tosun ile fileleri bir kez daha havalandırdı ve 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

- Olaylı kupa derbisi

Beşiktaş, Vodafone Park’taki ikinci derbi maçını Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile yaptı.

Kupanın son 16 turunda tek maç sistemine göre sarı-lacivertli ekibi Dolmabahçe’de konuk eden siyah-beyazlı takımda 41. dakikada Dusko Tosic, rakibi Robin van Persie’ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu pozisyonda yaşanan gerginlik mücadelenin devre arasına da yansıdı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçeli oyuncu Simon Kjaer arasında tartışma yaşandı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Van Persie’nin golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, rakibine 1-0 mağlup olarak kupadan elenirken, ayrıca bu stattaki ilk yenilgisini aldı.

- Fenerbahçe karşısında 90+4. dakikada yıkıldı

Siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta yaptığı lig maçı da unutulmazlar arasına girdi.

Süper Lig’in 30. haftasında rakibini bir kez daha konuk eden Beşiktaş, maç içinde eline geçen fırsatları değerlendiremedi.

Siyah-beyazlı takım, 45. dakikada Vincent Aboubakar’ın golüyle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Fenerbahçe’nin 88. dakikada Martin Skrtel ve 90+2. dakikada da Josef de Souza’nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalmasıyla büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rakibine üstünlük kurmayı başaramadı. Siyah-beyazlı ekip, 90+4. dakikada eski oyuncusu Marcelo’nun kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla Vodafone Park’taki 3. derbi maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

- İç sahada 718 günlük derbi hasreti

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray’ı mağlup ederek iç sahada 718 günlük derbi galibiyeti hasretini de sonlandırmaya çalışacak.

Beşiktaş, derbilerde evindeki son galibiyetini 2015-2016 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 14 Aralık 2015’te Galatasaray’ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, Mario Gomez ve Gökhan Töre’nin golleriyle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısındaki 2 derbi maçını deplasmanda oynadı.




0 YORUM GİRİŞ YAP
Fenerbahçe-Adana Demirspor hangi kanalda, saat kaçta? (Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu)
Fenerbahçe'ye FIFA piyangosu!
Son Dakika Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması!
Denizli'de şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçeli futbolcular şu an ne yapıyor?
Cenk Tosun mu, Bafetimbi Gomis mi? İşte yanıtı...
Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!
Türkiye'deki ve dünyadaki en farklı skorlar
Carlos Tevez bombası! İşte günün transfer haberleri...
MARSHALL AKRİKOR İLE EN USTA YORUMLAR!
Sosyal medyada Orkan Çınar çılgınlığı
Sol bekin ilacı Blind
Beşiktaş Vodafone Park'ta oynadığı 3 derbinin kaçını kazandı?
Yasin Öztekin'in sonraki durağı La Liga!
Ahmet Çakar'dan derbi öncesi flaş yorumlar
Fenerbahçeli futbolcu Janssen isyan etti!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »