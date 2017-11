Batman Petrolspor: 0 - Atiker Konyaspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında son şampiyon Atiker Konyaspor, deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Batman Petrolspor’u 3-0 yendi.37. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Manyama’nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Vedat Bora, ceza alanında kaleci Ökkeş Can Karakurt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.55. dakikada Atiker Konyaspor farkı 2’ye çıkardı. Ceza alanı dışına kadar açılan kaleci Ökkeş Can Karakurt’un kafayla uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Topu önünde bulan Manyama, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.65. dakikada Atiker Konyaspor skoru 3-0’a taşıdı. Eze’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Manyama, rakibini geçtikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.Müsabaka, Atiker Konyaspor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.Stat: 16 Mayıs ŞehirHakemler: Volkan Bayarslan, Uygar Bebek, Candaş ElbilBatman Petrolspor: Ökkeş Can Karakurt, Bahri Ekinci (Dk. 61 Emre Aydın), Serhat Özyılmaz, Halil Aşut, Reha Kurt (Dk. 79 Murat Akgül), Atilla Erel, Fahri Küçükkurt, Oğuzhan Demirer, Baran Basut (Dk. 74 Muhammet Uyanık), Emre Yumuşak, Batuhan KurtAtiker Konyaspor: Carlgren, Volkan Fındıklı (Dk. 77 İsmail Güven), Ömer Ali Şahiner (Dk. 70 Savaş Polat), Manyama, Hadziahmetovic, Moke, Vedat Bora, Kadir Kaan Özdemir, Filipovic, Eze (Dk. 70 Evouna), Musa ArazGoller: Dk. 37 Vedat Bora, Dk. 55 ve 65 Manyama (Atiker Konyaspor)Sarı kart: Dk. 39 Reha Kurt (Batman Petrolspor)