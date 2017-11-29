Baskonia, Kevin Jones'u kadrosuna kattı

Turkish Airlines EuroLeague'de, 30 Kasım Perşembe günü temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek olan, bu karşılaşma öncesinde kadrosunuile güçlendirdi.NBA'de bir dönem Cleveland Cavaliers kadrosunda da yer alan Amerikalı oyuncu, Avrupa'da Partizan, Cholet ve Lokomotiv Kuban formaları giydi.Geçtiğimiz sezon Rus ekibi Lokomotiv Kuban ile 7DAYS EuroCup'ta mücadele eden Kevin Jones; 11.9 sayı, 5.8 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.İspanyol ekibi, Jones ile iki aylık kontrat imzalarken, kontratın sezon sonuna kadar opsiyon içerdiği belirtildi.