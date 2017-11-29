Baskonia-Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

’in 10. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisiile karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 9 müsabakadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı karşılaşmaların 4’ünü kazanıp, 5’ini kaybeden İspanya ekibi ise 11. sırada bulunuyor.’da başlayacak karşılaşma,'den şifresiz yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve detaylar fanatik.com.tr'de. Mücadeleyiüzerinden de şifresiz izleyebilirsiniz...Fenerbahçe Doğuş, Baskonia ile Turkish Airlines EuroLeague’de 2000 yılından bugüne dek, 15 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin dördünü sarı-lacivertliler kazanırken, İspanya temsilcisi 11 galibiyet elde etti.Fenerbahçe , son EuroLeague maçında Khimki Moskova’yı 71-67 mağlup etti. Temsilcimizde James Nunnally 20 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile 27 verimlilik puanın ulaştı ve maçın en değerli ismi oldu. Brad Wanamaker da 16 sayı buldu. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte EuroLeague’de dokuzuncu maçlar sonunda altıncı galibiyetini elde etti.Fenerbahçe Doğuş, son lig maçında 28 Kasım Salı günü Demir İnşaat Büyükçekmece’yi ağırladı. Obradovic’in öğrencileri, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 82-59 kazandı ve sekiz hafta sonunda altıncı galibiyetini aldı. Fenerbahçe’de Nunnally 13, Melih 11, Melli de 10 sayı buldu.Sarı-Lacivertlilerde, EuroLeague’in en yüksek üç sayı yüzdesine sahip takımı (%43.2). Fenerbahçe, potasında maç başına 74.1 sayı görüyor ve EuroLeague’in en iyi ikinci savunma takımı olarak dikkat çekiyor.Fenerbahçe Doğuş’ta Nikola Kalinic’in tedavisi sürüyor.Baskonia Vitoria Gasteiz’in kadrosunda Marcelinho Huertas, Jayson Granger, Janis Timma, Tornike Shengelia, Vincent Poirier, Rodrigue Beaubois, Johannes Voigtmann, Matt Janning, Rinalds Malmanis, Luca Vildoza, Illimane Diop, Patricio Garino ve Jordan McRae gibi isimler dikkat çekiyor.Rakibimiz, son olarak, dört ve beş numaralarda şans bulabilen Kevin Jones’u transfer etti.Baskonia’da Jordan McRae, Illimane Diop ve Patricio Garino’nun sakatlıkları bulunuyor.Baskonia, bu sezon EuroLeague’de oynadığı dokuz maçta dört galibiyet elde etti. Baskonia, ilk dört maçında galibiyetle tanışamadı. Başantrenörlük pozisyonunda değişikliğe giden ve Pablo Prigioni’nin yerine, geçtiğimiz yıl Valencia’yı İspanya Ligi şampiyonu yapan Pedro Martinez’i getiren Baskonia, bu tarihten sonra oynadığı beş EuroLeague müsabakasında dört kez kazandı. Bu müsabakalar arasında özellikle Panathinaikos (85-84) ve Real Madrid (105-75) galibiyetleri dikkat çekti.Baskonia, son iki EuroLeague maçını deplasmanda oynadı. İspanyol ekibi, Zalgiris’i Kaunas’ta 97-77 ve Kızılyıldız’ı Belgrad’da 85-81 ile geçti. Kızılyıldız mücadelesinde Voigtmann 17, Shengelia 16, Timma da 15 sayı buldu.Pedro Martinez’in öğrencileri, İspanya Ligi ACB’de bu sezon çıktığı dokuz maçın beşini kazandı. İspanyollar, İspanya Ligi’nde de üç maçlık bir galibiyet serisi yakalarken, son müsabakasında San Pablo Burgos’u deplasmanda 100-76 yendi. Bu mücadelede Shengelia 18, Timma 17, Voigtmann 15 sayı üretti.