  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Baskonia-Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague'in 10. haftasında İspanya’nın Baskonia takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

  • - A
  • + A
Baskonia-Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague’in 10. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 9 müsabakadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı karşılaşmaların 4’ünü kazanıp, 5’ini kaybeden İspanya ekibi ise 11. sırada bulunuyor.

Baskonia-Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fernando Buesa Arena’da TSİ 22.30’da başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber'den şifresiz yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve detaylar fanatik.com.tr'de. Mücadeleyi nesine.com üzerinden de şifresiz izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Doğuş, Baskonia ile Turkish Airlines EuroLeague’de 2000 yılından bugüne dek, 15 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin dördünü sarı-lacivertliler kazanırken, İspanya temsilcisi 11 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'de son durum

Fenerbahçe , son EuroLeague maçında Khimki Moskova’yı 71-67 mağlup etti. Temsilcimizde James Nunnally 20 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile 27 verimlilik puanın ulaştı ve maçın en değerli ismi oldu. Brad Wanamaker da 16 sayı buldu. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte EuroLeague’de dokuzuncu maçlar sonunda altıncı galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Doğuş, son lig maçında 28 Kasım Salı günü Demir İnşaat Büyükçekmece’yi ağırladı. Obradovic’in öğrencileri, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 82-59 kazandı ve sekiz hafta sonunda altıncı galibiyetini aldı. Fenerbahçe’de Nunnally 13, Melih 11, Melli de 10 sayı buldu.

Sarı-Lacivertlilerde, EuroLeague’in en yüksek üç sayı yüzdesine sahip takımı (%43.2). Fenerbahçe, potasında maç başına 74.1 sayı görüyor ve EuroLeague’in en iyi ikinci savunma takımı olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Doğuş’ta Nikola Kalinic’in tedavisi sürüyor.

Baskonia Son Durum

Baskonia Vitoria Gasteiz’in kadrosunda Marcelinho Huertas, Jayson Granger, Janis Timma, Tornike Shengelia, Vincent Poirier, Rodrigue Beaubois, Johannes Voigtmann, Matt Janning, Rinalds Malmanis, Luca Vildoza, Illimane Diop, Patricio Garino ve Jordan McRae gibi isimler dikkat çekiyor.Rakibimiz, son olarak, dört ve beş numaralarda şans bulabilen Kevin Jones’u transfer etti.

Baskonia’da Jordan McRae, Illimane Diop ve Patricio Garino’nun sakatlıkları bulunuyor.

Baskonia, bu sezon EuroLeague’de oynadığı dokuz maçta dört galibiyet elde etti. Baskonia, ilk dört maçında galibiyetle tanışamadı. Başantrenörlük pozisyonunda değişikliğe giden ve Pablo Prigioni’nin yerine, geçtiğimiz yıl Valencia’yı İspanya Ligi şampiyonu yapan Pedro Martinez’i getiren Baskonia, bu tarihten sonra oynadığı beş EuroLeague müsabakasında dört kez kazandı. Bu müsabakalar arasında özellikle Panathinaikos (85-84) ve Real Madrid (105-75) galibiyetleri dikkat çekti.

Baskonia, son iki EuroLeague maçını deplasmanda oynadı. İspanyol ekibi, Zalgiris’i Kaunas’ta 97-77 ve Kızılyıldız’ı Belgrad’da 85-81 ile geçti. Kızılyıldız mücadelesinde Voigtmann 17, Shengelia 16, Timma da 15 sayı buldu.

Pedro Martinez’in öğrencileri, İspanya Ligi ACB’de bu sezon çıktığı dokuz maçın beşini kazandı. İspanyollar, İspanya Ligi’nde de üç maçlık bir galibiyet serisi yakalarken, son müsabakasında San Pablo Burgos’u deplasmanda 100-76 yendi. Bu mücadelede Shengelia 18, Timma 17, Voigtmann 15 sayı üretti.

 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Fenerbahçe-Adana Demirspor hangi kanalda, saat kaçta? (Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu)
Fenerbahçe'ye FIFA piyangosu!
Son Dakika Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması!
Denizli'de şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçeli futbolcular şu an ne yapıyor?
Cenk Tosun mu, Bafetimbi Gomis mi? İşte yanıtı...
Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!
Türkiye'deki ve dünyadaki en farklı skorlar
Carlos Tevez bombası! İşte günün transfer haberleri...
MARSHALL AKRİKOR İLE EN USTA YORUMLAR!
Sosyal medyada Orkan Çınar çılgınlığı
Sol bekin ilacı Blind
Beşiktaş Vodafone Park'ta oynadığı 3 derbinin kaçını kazandı?
Yasin Öztekin'in sonraki durağı La Liga!
Ahmet Çakar'dan derbi öncesi flaş yorumlar
Fenerbahçeli futbolcu Janssen isyan etti!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »