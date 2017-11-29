  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Baskonia - Fenerbahçe Doğuş maç sonucu: 69-83

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia'yı 83-69 mağlup etti.

01 Aralık 2017, Cuma 00:22

  • - A
  • + A
Baskonia - Fenerbahçe Doğuş maç sonucu: 69-83
Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague’in 10. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya geldi ve temsilcimiz geçtiğimiz yıllarda zorlandığı deplasmanda 83-69 galip gelmeyi başardı. 

Karşılaşmanın ilk bölümü iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçildi. Ahmet ile etkili olan temsilcimize karşı Timma ve Malmanis'ten dış şutlar bulan Baskonia, ilk 5 dakikalık bölümü 12-9 önde geçti. Ahmet ve Vesely'den sayılar bulmaya devam eden temsilcimiz 3:28 kala 14-15 öne geçti. Beaubois ve Voigtmann ile basketler bulan ev sahibi ekip, 2:22 kala 18-15'i yakaladı. Timma ile de bir üçlük bulan Baskonia, 1:22 kala skoru 21-15 yaptı. Baskonia, serisini sürdürerek periyodu 25-15 önde tamamladı. 

İkinci çeyreğe temsilcimiz Nunnally ve Vesely'nin sayılarıyla etkili başladı ve 5:56 kala skor 29-26'ya geldi. Ahmet ile bir basket daha bulan Fenerbahçe, 4:50 kala skoru 29-28 yaptı. Fenerbahçe, Nunnally'den bulduğu üçlükle 3:07 kala skoru 33-33 ile eşitlemeyi başardı. Temsilcimiz, son 1:54 kala Wanamaker'ın basketiyle skoru 35-37 yaparak öne geçti. Periyodun kalan kısmında temsilcimiz üstünlüğünü korudu ve ilk yarıyı 37-41 önde kapattı.

Baskonia'da Tornike Shengelia 7 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Janis Timma ve yeni transfer Kevin Jones ilk yarıyı 6'şar sayıyla tamamladılar. 

Temsilcimizde Fenerbahçe Doğuş'ta 10 sayı üreten Jan Vesely ilk yarının en skorer ismi oldu. James Nunnally ve Ahmet Düverioğlu da ilk yarıyı 8'er sayıyla tamamladılar.

Baskonia, üçüncü çeyreğe Shengelia'nın basketleriyle etkili başlasa da Datome ve Nunnally'nin basketleriyle etkili olan temsilcimiz 6:31 kala 41-50'lik skoru yakaladı. Timma ve Beaubois ile sayılar bulan Baskonia, 5:52 kala skoru 45-50 yaptı. Sloukas ile bir üçlük isabeti bulan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 45-53 geçti. Sloukas ve Nunnally ile etkili oyununu sürdüren temsilcimiz 4:01 kala skoru 49-58 yaptı. Melli'den gelen basketle de periyodun bitimine 3:20 kala skoru 49-60'a getiren Fenerbahçe, Baskonia'da Pedro Martinez'in mola almasına neden oldu. Mola sonrası temsilcimiz Melli ile bir basket daha bularak 49-62'lik skorla farkı 13 sayıya çıkardı. Nicolo Melli ile bir de üçlük bulan Fenerbahçe, 56 saniye kala 51-66'lık skoru yakaladı ve çeyrek de bu skorla sona erdi. 

Son çeyreğe Baskonia, Beaubois'nın sayılarıyla etkili başladı ve 6:23 kala skoru 59-71'e getirdi. Datome ile basketi bulan temsilcimiz, ilk 5 dakikayı 60-73 önde geçti. Brad Wanamaker ile bir basket daha bulan Fenerbahçe, son 4 dakikaya da 60-75 önde girdi. Kevin Jones ve Huertas ile basketler bulan ev sahibi, 2:41 kala skoru 64-75'e getirdi. Datome ve Wanamaker ile rakibine reaksiyon gösteren temsilcimiz 1:54 kala 64-79 üstünlüğü yakaladı. Sloukas ile de bir üçlük isabeti bulan Fenerbahçe, 1:21 kala skoru 64-82 yaptı. Temsilcimiz maçı da 69-83 kazanmayı başardı.

Takım halinde 69 sayıda kalan Baskonia'da Tornike Shengelia 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Huertas, Beaubois ve Janis Timma da 10'ar sayı ürettiler. 

Fenerbahçe Doğuş'ta ise James Nunnally 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kostas Sloukas 14, Luigi Datome 12 sayıyla maçı tamamladılar. 


 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Galatasaray İranlı futbolcuyu transfer etti
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'ye Feghouli yakıştırması!
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi maç saatlerinde değişiklik!
Galatasaray'ın yeni golcüsünden çılgın goller...
2017 yılının en iyisi Jelena Karluesa!
Şenol Güneş formülü buldu
Mehmet Demirkol'a göre ligin ilk 3 takımı...
Pazdan için Polonya seferi
'Tudor kazanmak için çıkmalı'
2017 yılının en iyisi Jelena Karluesa!
Janssen'den flaş Galatasaray açıklaması!
Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i...
Türkiye'deki ve dünyadaki en farklı skorlar
Büyük maçların adamları
Nesine.com'dan 33 İphone X hediye
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »