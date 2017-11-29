Baskonia - Fenerbahçe Doğuş maç sonucu: 69-83

’in 10. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisiile karşı karşıya geldi ve temsilcimiz geçtiğimiz yıllarda zorlandığı deplasmanda 83-69 galip gelmeyi başardı.Karşılaşmanın ilk bölümü iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçildi. Ahmet ile etkili olan temsilcimize karşı Timma ve Malmanis'ten dış şutlar bulan Baskonia, ilk 5 dakikalık bölümü 12-9 önde geçti. Ahmet ve Vesely'den sayılar bulmaya devam eden temsilcimiz 3:28 kala 14-15 öne geçti. Beaubois ve Voigtmann ile basketler bulan ev sahibi ekip, 2:22 kala 18-15'i yakaladı. Timma ile de bir üçlük bulan Baskonia, 1:22 kala skoru 21-15 yaptı. Baskonia, serisini sürdürerek periyodu 25-15 önde tamamladı.İkinci çeyreğe temsilcimiz Nunnally ve Vesely'nin sayılarıyla etkili başladı ve 5:56 kala skor 29-26'ya geldi. Ahmet ile bir basket daha bulan Fenerbahçe, 4:50 kala skoru 29-28 yaptı. Fenerbahçe, Nunnally'den bulduğu üçlükle 3:07 kala skoru 33-33 ile eşitlemeyi başardı. Temsilcimiz, son 1:54 kala Wanamaker'ın basketiyle skoru 35-37 yaparak öne geçti. Periyodun kalan kısmında temsilcimiz üstünlüğünü korudu ve ilk yarıyı 37-41 önde kapattı.Baskonia'da7 sayıyla takımının en skorer ismi olurkenve yeni transferilk yarıyı 6'şar sayıyla tamamladılar.Temsilcimizde Fenerbahçe Doğuş'ta 10 sayı üretenilk yarının en skorer ismi oldu.veda ilk yarıyı 8'er sayıyla tamamladılar.Baskonia, üçüncü çeyreğe Shengelia'nın basketleriyle etkili başlasa da Datome ve Nunnally'nin basketleriyle etkili olan temsilcimiz 6:31 kala 41-50'lik skoru yakaladı. Timma ve Beaubois ile sayılar bulan Baskonia, 5:52 kala skoru 45-50 yaptı. Sloukas ile bir üçlük isabeti bulan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 45-53 geçti. Sloukas ve Nunnally ile etkili oyununu sürdüren temsilcimiz 4:01 kala skoru 49-58 yaptı. Melli'den gelen basketle de periyodun bitimine 3:20 kala skoru 49-60'a getiren Fenerbahçe, Baskonia'da Pedro Martinez'in mola almasına neden oldu. Mola sonrası temsilcimiz Melli ile bir basket daha bularak 49-62'lik skorla farkı 13 sayıya çıkardı. Nicolo Melli ile bir de üçlük bulan Fenerbahçe, 56 saniye kala 51-66'lık skoru yakaladı ve çeyrek de bu skorla sona erdi.Son çeyreğe Baskonia, Beaubois'nın sayılarıyla etkili başladı ve 6:23 kala skoru 59-71'e getirdi. Datome ile basketi bulan temsilcimiz, ilk 5 dakikayı 60-73 önde geçti. Brad Wanamaker ile bir basket daha bulan Fenerbahçe, son 4 dakikaya da 60-75 önde girdi. Kevin Jones ve Huertas ile basketler bulan ev sahibi, 2:41 kala skoru 64-75'e getirdi. Datome ve Wanamaker ile rakibine reaksiyon gösteren temsilcimiz 1:54 kala 64-79 üstünlüğü yakaladı. Sloukas ile de bir üçlük isabeti bulan Fenerbahçe, 1:21 kala skoru 64-82 yaptı. Temsilcimiz maçı da 69-83 kazanmayı başardı.Takım halinde 69 sayıda kalan Baskonia'da13 sayıyla takımının en skorer ismi olurkenveda 10'ar sayı ürettiler.Fenerbahçe Doğuş'ta ise16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken14,12 sayıyla maçı tamamladılar.