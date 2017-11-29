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Başkanların derbi karnesi

Beşiktaş ve Galatasaray’da kulüp başkanları Fikret Orman ile Dursun Özbek, görev sürelerindeki derbi maçlarda galibiyetten çok mağlubiyet gördü.

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Başkanların derbi karnesi
Süper Lig’de 2 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Galatasaray’da kulüp başkanları Fikret Orman ve Dursun Özbek, görev sürelerindeki derbi maçlarda galibiyetten çok mağlubiyet gördü.

Beşiktaş, 25 Mart 2012’de başkanlığa seçilen Fikret Orman döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile toplamda 27 derbi maçta karşılaştı.

Siyah-beyazlı takım, Orman başkanlığında oynadığı bu derbilerin 6’sını kazanırken, 8’inde berabere kaldı, 13’ünü yitirdi.

Biri Ziraat Türkiye Kupası, biri TFF Süper Kupa ve 25’i de Süper Lig’de yapılan bu derbilerde 27 gol atan Beşiktaş, rakiplerinin 43 gol bulmasını önleyemedi.

- Galatasaray karşısında 3 galibiyet sevinci

Fikret Orman, başkanlığı sırasında Galatasaray ile oynanan derbilerde 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Galatasaray ile oynadığı 13 maçın 3’ünde galip gelirken, 4’ünde berabere kaldı, 6’sını kaybetti.

Bu süreçte sarı-kırmızılı takım ile oynadığı derbilerde 13 gol kaydeden Beşiktaş, rakibinden 21 gol yedi.

- Özbek, 2 derbi galibiyeti gördü

Galatasaray, 23 Mayıs 2015’te yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek yönetiminde şu ana kadar Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 12 karşılaşma oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, 10’u Süper Lig, biri Ziraat Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa’da oynanan bu maçlarda, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

- Beşiktaş derbilerinde bir galibiyet

Galatasaray, Dursun Özbek döneminde Beşiktaş ile oynadığı derbi maçlarının sadece birini galip bitirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Özbek’in başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana siyah-beyazlı takım ile 6 karşılaşma yaptı.

Bu müsabakaların birini kazanan Galatasaray, 2’sinde berabere kaldı, 3’ünde ise sahadan yenik ayrıldı.

Galatasaray, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı derbilerde 6 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.




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    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
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  • Kasımpaşa
    2- 1
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1 Galatasaray 13 29
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