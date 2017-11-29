Barcelona'nın hocası Valverde'den flaş Arda Turan açıklaması!

teknik direktörü, sakatlıkları sebebiyle bu sezon forma giyemeyenhakkında konuştu.Arda'ya saygı duyuyorum ve profesyonelliğini asla sorgulamam. Sağlık ekibimize güvenim tam. Arda'nın ayak bileğinden sakat olduğunu söylüyorlarsa, ayak bileğinden sakattır. Oyuncuların sakatlıklarını sorgulamam. Oynayabilecek durumdakilere bakıp kadroyu belirlerim.