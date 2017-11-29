Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe
teknik direktörü Aykut Kocaman
, Adana Demirspor
karşısında elde edilen 6-0’lık galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Kazanılan maç sonrası tecrübeli teknik adam, “Hayatta her şeyin olabileceğini unutmadan çok çok büyük avantaj. Ligin sıcak evresinde ikinci maç öncesi ciddi bir rahatlık oldu” diyen Aykut Kocaman, Ozan Tufan
’ın kadroda yer almaması ile ilgili de “Ozan’ı tercih etmeyişimin nedenini O’na söyledim” ifadesini kullandı.
Alper’in performansı için Kocaman, “Lig ile Kupa çok farklı iki kulvar. Vuruş ve topu içeri atma kalitesinin yanı sıra verdiği özgüven; hem Alper için hem de bizim için ufakta olsa ateşleyici güç olacaktır. Tam da ihtiyaç duyduğumuz anda…Kasımpaşa maçı ligin devre arasına kadarki süreçte net bir geçiş maçı haline geldi. Ön taraftaki oyuncuların cezalı ve sakatlık problemi yaşamasından dolayı. Kritik hali biraz daha arttı. Diliyorum Alper, bunu devam ettirir. “ dedi.
Mehmet Ekici
'nin sakatlıktan dolayı oyundan alındığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Mehmet
'in ne durumda olduğunu şu anda kestirmek zor. Kas problemi gibi görünüyor. Valbuena'nın hazır hale geliyor olması, bizim açımızdan ilerleyen maçlarda pozisyon bulmak için önemli. Alper'in sezon başındaki görüntüsüne doğru gitmesi, tam da ihtiyaç duyulduğu anda topu içeriye sokma kalitesini yakalaması, Kasımpaşa maçı öncesi artı puan olarak görülebilir" diye konuştu.
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Genç oyuncu Oğuz Kağan'a ilk 11'de şans vermesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaman, "Daha önceki dönemimde de genç oyunculara ihtiyaç duyulduğu anda şans vermiştim. Bu daha da devam edecek. Oğuz Kağan
çok şey vaat eden bir oyuncu. Özellikle zihinsel olarak çok güçlü. İyi bir yolculuğa başladı ve umarım arkası gelir. Hem kendisi, hem ailesi, hem de Fenerbahçe için umarım iyi olur. Kulübün değerlerini taşıyacak, gelenlere bunu aktaracak ve ileriye taşıyacak köklü oyunculara ihtiyaç var. Onlardan birisi olabilir. Umarım bizi yanıltmaz. Genç oyunculara mümkün olduğunca şans tanıyacağım. Ozan konusunda ise, onunla bazı şeyleri konuştum ancak buradan paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.
Kasımpaşa maçında birçok oyuncusundan yararlanamayacağının hatırlatılması üzerine konuşan Aykut Kocaman, şunları söyledi:
"Janssen
cezalı. Soldado yarın gelecek ve son durumuna bakacağız. Soldado'nun durumuna göre kime şans vereceğimize bakacağız. Esas itibariyle inancım, büyük oyuncuların katkılarına bir lafım yok ama takım gücüne daha çok inanıyorum. 10 kişiden 11-12 kişilik enerji çıkaracak duruma gelmemiz gerekiyor. Takımda en çok öne çıkarmaya çalışacağım duygu ve davranış şekli bu. Bireylerden ziyade grubun gücünü öne çıkarmak önemli. Unutmadan söyleyeyim, Adana Demirspor'un harika bir taraftar grubu vardı ve teşekkürü hak ettiler."
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