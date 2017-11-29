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Anadolu Efes, AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı ağırlayacak

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’deki onuncu maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı ağırlayacak. Bugüne kadar rakibiyle Euroleague’de oynadığı on bir iç saha maçını da kazanan Anadolu Efes’in hedefi, namağlup unvanını korumak olacak. Anadolu Efes partnerlerinden KIA’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 30 Kasım Perşembe günü saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayacak.

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Anadolu Efes, AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı ağırlayacak
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’de yirmi iki kez karşılaştığı rakibini bu maçta yenmesi halinde toplamda on yedinci galibiyetini almış olacak.
 
Yeni transfer Zoran Dragic, bu maçta sahaya çıkması halinde hem Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes formasını ilk kez giyecek hem de eski takımı AX Armani Exchange Olimpia Milan’a karşı oynamış olacak.
 
Ayrıca bu maçın Doğuş Balbay ve Bryant Dunston için de özel önemi olacak. Doğuş Balbay, bu karşılaşmada 8 asist yapması halinde Euroleague kariyerinde toplamda yüz asiste ulaşacak.
 
Bryant Dunston ise 4 top çalması halinde Euroleague kariyerinde toplamda yüz kez top çalmış olacak.
 
Basketbolseverler, bu önemli karşılaşmada Anadolu Efes Kızları ve Çaylak’ın özel performanslarını izleme fırsatı da bulacak.
 
Basketbolseverler KIA araçlarıyla Sinan Erdem Spor Salonu’na gelebilecek
 
Ayrıca KIA, Anadolu Efes’in Kasım ayındaki son Euroleague maçı öncesinde basketbolseverlere Sinan Erdem Spor Salonu’na KIA’nın Cerato, Sportage ve Niro araçlarıyla ulaşma imkanı sunacak. 
 
Taraftarlar, Ataköy-Şirinevler metro ve metrobüs duraklarından KIA’nın araçlarına binerek Anadolu Efes – AX Armani Exchange Olimpia Milan maçına gidebilecekler. KIA’nın maç sırasında da basketbolseverlere özel sürprizleri olacak.
 
Anadolu Efes, bu önemli maç için basketbolseverleri Sinan Erdem Spor Salonu’na bekliyor.




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