Altın seti kaybeden İnegöl Belediyespor elendi

Voleybol Erkekler Challenge Kupası 2. tur rövanşında İnegöl Belediyespor, Yunan temsilcisi Olympiakos’u deplasmanda 3-1 yenmesine rağmen altın seti kaybettiği için elendi.İlk maçı Bursa’da 3-0 kaybeden İnegöl Belediyespor, rakibini 24-26, 25-17, 20-25 ve 21-25’lik setlerle 3-1 yenince turu geçen tarafı altın set belirledi. Çekişmeli geçen altın seti Olympiakos 15-13 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.AA