Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’na kota alan milli sporcular Alisa Agafonova ve Alper Uçar’ın yine önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Olimpiyatlarda bizi temsil etmeleri bile büyük başarı." dedi.Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alisa-Alper çiftinin kendilerinden önceki federasyon yönetiminin projesi olduğunu vurgulayarak, "Biz de federasyon olarak kendilerine yönelik heyecanlı bir çalışma programı yaptık ve tüm desteğimizi seferber ettik. ABD’de güzel bir kamp dönemi geçirdiler. Alisa ve Alper çok profesyonel sporcular, yine kendilerine yakışacak performansı sergileyeceklerine eminim." diye konuştu.Olimpiyatlarda ülkelerin spor lobilerinin aktif çalıştığının altını çizen Gürbüz, "Adaletli bir puanlama sistemi yapılsa, sporcularımızın podyuma çıkma şansı olduğunu düşünüyorum. Batılı bazı ülkelerin bize bakış açısı belli. Bu çocuklar, Türk formasıyla yarıştıkları için hak ettiği puanları alamıyor. Sporcularımızın üzerinde başka bir ülkenin bayrağı olsa kürsüde yer alırlar. Tüm bunlara karşın olimpiyatlarda bizi temsil etmeleri bile başarı." değerlendirmesinde bulundu.Gürbüz, kısa programda da olimpiyat kotası almaya çok yaklaştıklarını ancak başaramadıklarını kaydetti.Dünya Kupası’nın ilk 3 ayağında kota kazanma durumunda olduklarını ancak 4. ayakta bu şanslarını kaybettiklerini belirten Gürbüz, "İlk ayak Macaristan’da, ikinci ayak Hollanda’da ve 3. ayak Çin’de yapıldı. Dünya Kupası 3. ayak müsabakalarına kadar kota almış durumdaydık. Ancak sporcularımız, Kore’de düzenlenen Dünya Kupası’nın 4. ayağında biraz heyecanlandılar. Sporcularımız, aşırı motivasyona yenildi." ifadelerini kullandı.