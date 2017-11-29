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AGÜ Spor Kulübünden hakem hataları ile ilgili açıklama

AGÜ Spor Kulübü, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Çukurova Basketbol kulübüyle yapılan maçtaki hakem hataları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

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AGÜ Spor Kulübünden hakem hataları ile ilgili açıklama
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 7. hafta mücadelesinde Çukurova Basketbol kulübünü konuk ettik. İlk olarak Çukurova Basketbol kulübünü aldıkları galibiyet için kutlarız. Maç boyu her iki takım da iyi mücadele etti. Ancak maçın son saniyelerinde yapılan inanılmaz hakem hataları maçın kaderini değiştirmiştir.
Öncelikle, Takımımız son 21 saniyeye 78-79'luk skorla 1 sayı geride girmiştir. İlk pozisyonda, müsabakanın bitmesine 15.93 saniye kala top Nilay Kartaltepe'nin elinde iken savunmanın topa müdahalesine rağmen çıkan "Steps" kararı öne çıktı.

Bu kararın hemen ardından Çukurova Basketbol 2 sayılık isabet bulup durumu 78-81'e getirdi. Maçın son hücumunda bitime 02.49 saniye kala Chantelle Handy'nin 3 sayılık atışının ardından henüz top elden çıktıktan kısa süre sonra yapılan kural dışı müdahaleye rağmen çalınmayan faul ise bu önemli kararlardan ikincisiydi.

Atışın ardından maç 78-81'lik Çukurova Basketbol üstünlüğü ile sona erdi. Biz sadece bu müsabaka için değil her müsabakanın gösterilen emek ve mücadeleye yakışır kararlarla yönetilmesinin yanındayız.

Gösterilen bunca emek ve çaba çalınan bir kaç düdükle heba edilmemeli. Maç sonunda herkes vicdanı rahat salondan ayrılmalı. Bu serzenişimiz geçmişe yönelik bir itiraz olsa da, ileride bir kez daha bu tarz inanılmayacak hata yaşamamamız içindir.

Türkiye Basketbol Federasyonu'muzdan yaşanılan durumun değerlendirilmesini hem de benzer durumların yaşanmaması için gereğinin yapılmasını arz ediyoruz.”

İHA




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