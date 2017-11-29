Adanaspor-Bursaspor maç sonucu: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu ilk maçında Bursaspor, deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor’u 2-0 yendi.17. dakikada Bursaspor’dan Furkan Soyalp, defanstan kaptığı topu iyi bir vuruşla ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-141. dakikada hızla gelişen rakip takım atağında topa sahip olan Furkan Soyalp, rakiplerini geçerek ceza sahası dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Mert Akyüz’ün müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2Karşılaşma, Bursaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.: Adana 5 Ocak Fatih Terim: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Samet Çiçek: Mert Akyüz, Digao, Renan Diniz, Gökhan Meral, Yakup Demir, Yener Arıca, Sercan Kaya (Dk. 65 Ahmet Bahçıvan), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 57 Bahattin Köse), Tevfik Altındağ (Dk. 80 Serhat Tunç), Foguinho, Vinicius: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Faty), Titi, Rüştü Hanlı, Ekong (Dk. 78 İsmail Konuk), Merter Yüce, Furkan Soyalp, Sinan Bakış (Dk. 72 Kofi Atta), Kubilay Kanatsızkuş, Joshua John, Delarge: Dk. 17 ve Dk. 41 Furkan Soyalp (Bursaspor)Dk. 17 Yakup Demir, Dk. 44 Foguinho (Adanaspor), Dk. 37 Sinan Bakış, Dk. 48 Rüştü Hanlı, Dk. 87 Titi (Bursaspor)