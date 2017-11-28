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Zeljko Obradovic: "Maçın büyük bölümünde iyi oynadık ama iniş çıkışlarımız oldu"

Fenerbahçe Doğuş - Demir İnşaat Büyükçekmece maçı sonrası takımların başantrenörleri Zeljko Obradovic ve Özhan Çıvgın basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

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Zeljko Obradovic: "Maçın büyük bölümünde iyi oynadık ama iniş çıkışlarımız oldu"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 82-59 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş’un başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın genelinde iyi oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, 2 gün sonra THY Avrupa Ligi maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Herkese süre verdik ki diğer maça rahat hazırlanalım. Sonuçtan memnunum. Bütün oyuncularımın galibiyete katkısı oldu, teşekkür ediyorum. Maçın büyük bölümünde iyi oynadık ama iniş çıkışlarımız oldu. Pota altında baskı yapan takıma karşı oynadık ve güzel bir maç oldu. Bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeni transfer Sinan Güler’in takıma adaptasyon sorunu olup olmadığı sorusu üzerine Obradovic, "Adaptasyon sorunu olduğunu düşünmüyorum. Sinan çok iyi bir oyuncu, elinden geleni yapıyor ve çok iyi çalışıyor. Takımımızda olduğu için çok mutluyum, oyunculara bireysel olarak bakmıyorum, takım olarak bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli basketbolcu James Nunnally ise iyi bir maç oynayarak kazandıklarını belirtti.

Demir İnşaat Büyükçekmece Başantrenörü Özhan Çıvgın ise maça çok kötü başladıklarını dile getirdi.

İyi bir takımla oynadıklarını aktaran Çıvgın, "Zor bir hafta oldu bizim için, 3 oyuncumuz milli takımlardaydı, zor maçtı. Rakibe çok boş atışlar verdik. Cumartesi günü Eskişehir maçı var oraya konsantre olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Demir İnşaat Büyükçekmece’nin oyuncusu Oğulcan Baykan ise Fenerbahçe Doğuş’u deplasmanda yenmenin çok zor olduğunu ve maçta ellerinden geleni sahaya yansıtmalarına rağmen kaybettiklerini kaydetti.
 




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