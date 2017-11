Yılbaşı piyango bilet fiyatları? Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?

Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

31 Aralık 2017 gecesi yapılacak. Yine Türkiye'nin her yerinde milyonlarca bilet satılacak ve vatandaşlar büyük ikramiyenin hayalini kuracak. 29 Kasım Salı gününden itibaren yılbaşı piyango biletleri satışa çıkacak. Vatandaşlar şunu merak ediyor.Yılbaşı büyük ikramiyesi bu sene kaç milyon? Gibi soruların cevabını arıyor. Bu yıl Türkiye genelinde 33 milyon bilet satılacak. Uzmanlar sahte bilet konusunda ise uyarılarda bulunuyor...Yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisini 10,68 olarak açıkladığı, bir yılda akaryakıta yüzde 23 zam yapılan ülkemizde, milli piyango ikramiyesine geçen yıla oranla yüzde 1.6 yani 1 milyon TL zam yapıldı.Bu yıl milli piyango biletine de zam yapılmadı. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak.Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı özel çekilişi biletlerinin yarın satışa çıkarılacağını belirtti. Başkan Sayar, sahte bilet konusunda da uyarıda bulundu.Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sayar, Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesinin 61 milyon TL olduğunu hatırlattı. Antalya ve ilçelerinde 10 binin üzerinde tam, 30 bin üzerinde yarım, bankaların da satacağı biletlerle 1 milyonun üzerinde çeyrek biletin 29 Kasım Çarşamba günü satışa çıkarılacağını kaydeden Sayar, oda olarak sahte bilet satışına ve korsan satıcılara yönelik denetim başlattıklarını söyledi. Türkiye genelinde 33 milyon bilet bastırıldığına değinen Sayar, "Bunun büyük çoğunluğunu Antalya, tüketiyor. Antalya’ya geçen çekilişte, büyük ikramiye çıkmıştır. Bu yıl da şanslı illerden birisi olacağımızı düşünüyoruz. Vatandaşlar, bilet alırken, bayinin ruhsatına dikkat etsin. Aynı zamanda aldıkları biletlerin arkasındaki bayi mühürlerini, bayinin ruhsat numarasıyla karşılaştırsın" dedi.Bölgelerinde sabit ve gezici olmak üzere 318 bayinin faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Sayar, ikramiyenin yüksek olması dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da dolandırıcıların gerek bayi sahiplerini gerekse vatandaşı kandırmak için çeşitli yollar deneyeceğini söyledi. Bu nedenle bayi sahiplerini sahte paraya, vatandaşları ise bilet aldıkları bayinin ruhsatına dikkat etmesi konusunda uyardı. Sayar, "Büyük ikramiye, 61 milyon lira. Ayrıca 1 tane 10 milyon, 1 tane 5 milyon, 1 tane 2 milyon, 1 tane de 1 milyon lira olmak üzere toplam 349 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Vatandaşlar, şüpheli gördükleri her türlü olayda polisten veya odamızdan destek alabilir" diye konuştu.