  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Yılbaşı piyango bilet fiyatları? Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?

Gözler Yılbaşı Milli Piyango çekilişine çevrildi. Bu yıl tam 33 milyon milli piyango bileti satılacak. Vatandaşlar ise şu soruların cevabını arıyor. Yılbaşı piyango bilet fiyatları? Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Detaylar haberimizde...

  • - A
  • + A
Yılbaşı piyango bilet fiyatları? Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?
Yılbaşı piyango bilet çekilişi 31 Aralık 2017 gecesi yapılacak. Yine Türkiye'nin her yerinde milyonlarca bilet satılacak ve vatandaşlar büyük ikramiyenin hayalini kuracak. 29 Kasım Salı gününden itibaren yılbaşı piyango biletleri satışa çıkacak. Vatandaşlar şunu merak ediyor. Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı büyük ikramiyesi bu sene kaç milyon? Gibi soruların cevabını arıyor. Bu yıl Türkiye genelinde 33 milyon bilet satılacak. Uzmanlar sahte bilet konusunda ise uyarılarda bulunuyor...
 

Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?


Yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisini 10,68 olarak açıkladığı, bir yılda akaryakıta yüzde 23 zam yapılan ülkemizde, milli piyango ikramiyesine geçen yıla oranla yüzde 1.6 yani 1 milyon TL zam yapıldı.
 

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?


Bu yıl milli piyango biletine de zam yapılmadı. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak.

Milli Piyango biletleri için uyarı...

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı özel çekilişi biletlerinin yarın satışa çıkarılacağını belirtti. Başkan Sayar, sahte bilet konusunda da uyarıda bulundu.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sayar, Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesinin 61 milyon TL olduğunu hatırlattı. Antalya ve ilçelerinde 10 binin üzerinde tam, 30 bin üzerinde yarım, bankaların da satacağı biletlerle 1 milyonun üzerinde çeyrek biletin 29 Kasım Çarşamba günü satışa çıkarılacağını kaydeden Sayar, oda olarak sahte bilet satışına ve korsan satıcılara yönelik denetim başlattıklarını söyledi. Türkiye genelinde 33 milyon bilet bastırıldığına değinen Sayar, "Bunun büyük çoğunluğunu Antalya, tüketiyor. Antalya’ya geçen çekilişte, büyük ikramiye çıkmıştır. Bu yıl da şanslı illerden birisi olacağımızı düşünüyoruz. Vatandaşlar, bilet alırken, bayinin ruhsatına dikkat etsin. Aynı zamanda aldıkları biletlerin arkasındaki bayi mühürlerini, bayinin ruhsat numarasıyla karşılaştırsın" dedi.

Bölgelerinde sabit ve gezici olmak üzere 318 bayinin faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Sayar, ikramiyenin yüksek olması dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da dolandırıcıların gerek bayi sahiplerini gerekse vatandaşı kandırmak için çeşitli yollar deneyeceğini söyledi. Bu nedenle bayi sahiplerini sahte paraya, vatandaşları ise bilet aldıkları bayinin ruhsatına dikkat etmesi konusunda uyardı. Sayar, "Büyük ikramiye, 61 milyon lira. Ayrıca 1 tane 10 milyon, 1 tane 5 milyon, 1 tane 2 milyon, 1 tane de 1 milyon lira olmak üzere toplam 349 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Vatandaşlar, şüpheli gördükleri her türlü olayda polisten veya odamızdan destek alabilir" diye konuştu.




0 YORUM GİRİŞ YAP
Galatasaray-Sivas Belediyespor canlı
Ahmet Çakar'dan derbi öncesi flaş yorumlar
Tarık Çamdal maç boyunca yuhalandı!
Erman Toroğlu boşandı
"Başakşehir faciası olursa ben bile kurtaramam"
Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!
Önce taklidini yaptı, sonra eleştirdi!
Futbolcuların milyonluk oyuncakları!
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi!
Beşiktaş - Manisaspor maç sonucu: 9-0
Fanatik yazarlarının Kayserispor - Başakşehir maçı yorumları
Emrullah Şalk gözyaşlarını tutamadı, Negredo hemen yanına koştu!
Lucas Lima imzayı attı! 5 yıllık...
Chelsea ve Inter'den Jann-Fiete Arp bombası
Survivor 2018 All-Star yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı...
Galatasaray'da yerli operasyonu
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »