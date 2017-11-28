Valbuena'ya sürpriz görev!

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Fenerbahçe'de o fotoğrafın sırrı!

maçı öncesibüyük bir sıkıntıyla hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde’in cezası ve’nun ayağındaki ödem gözleri teknik direktör’a çevirdi.Sakatlıktan yeni çıkan, oynayıp oynamayacağı son gün belli olacak. Soldado ve maça yetiştirilmeye çalışılan Fernandao’dan hiçbirinin tam anlamı ile hazır olmayacak olması Fenerbahçe hocasını endişelendiriyor. Kasımpaşa maçında hücum oyuncularının yaşadığı sıkıntı, Kocaman’ı daha önceki takımlarında forvette de oynayan Valbuena’yı bu bölgede denemeye dahi zorlayabilir.Kaynak: Hürriyet