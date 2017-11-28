Ümit Özat, Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'i istiyor!

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Beşiktaş - Manisaspor maç sonucu: 9-0

8 puanda kalarak sıkıntılı günler geçiren Başkent ekibi transfer için şimdiden kolları sıvadı.Kırmızı-Siyahlılar, ara transfer döneminde eski yıldızı Mustafa Pektemek’i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş’ta hiç şans bulamayan başarılı forvetin de yeniden yuvaya dönmeye sıcak baktığı bildirildi. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.