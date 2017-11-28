"Türkiye’de bir kahramanın çıkması lazım"

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk otomobil sporlarında ilk defa yaptıkları "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde finale kalan 12 ismin belirlendiğini, gençlik yıllarında kendilerini gösterme adına bir platform bulamadıklarını kaydetti.Otomobil sporlarının aslında yetenek sporu olduğunu aktaran Yazıcı, "Otomobil sporlarının zengin sporu gözükmesinin sebebi Türkiye’deki imajından dolayı. Biz de yetenekli gençlerin hepsinin olabileceği platform oluşturabilir miyiz diye düşündük ve projeyi hayata geçirdik." dedi."Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu bizden sonra da devam ettirilmeli. Buradan 3 yılda 3 hızlı çocuk çıksa, 3 tane kazanılmış yetenektir. Bunların yarın ne yapacakları belli olmaz. Çünkü yaş aralıkları da çok iyi. Keşke 18-25 değil, 18-23 yapabilsek ama 18-25 bizim tutunduğumuz şey. Türkiye’de çok fazla imkan bulamıyorlar baktığınız zaman. Şimdilik her şey iyi gidiyor, heyecanlı çocuklar. Herkes memnun. TOSFED’in sporcu odaklı çalışması lazım, sporcu çıkarması lazım. Onun için biz de uğraşıyoruz."Yazıcı, Ayhancan Güven, Yağız Avcı ve Castrol Ford Takımı’nın başarılarının kendilerine heyecan verdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Bunlar devam etmeli. Biz neticede küçük de olsa belli bir yıl görev yapacağız. Bundan sonra bizden görevi alacak kardeşlerimizin de aynı şekilde sporcuyu destekleme anlamında devam ettirmeleri lazım. Türkiye’de hiç kimse bana ’Dünya şampiyonu olacak bir adam çıkamaz’ diyemez. Türkiye’de yeteneksiz insanlar yok, Türkiye’de sadece bir kahramanın çıkması, öncü olması lazım. ’TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesinden veya elimizdekilerden bir kahraman çıkarmak için elimizden geleni yapacağız."Yazıcı, göreve geldiklerinde otomobil sporlarında durumun durağan olduğunu, bazı etkinliklerle heyecanlarını birleştirdiklerini ifade etti.Kulüplerin de hareketlenmesiyle güzel şeylerin olduğunu dile getiren Yazıcı, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın bir ayağına ev sahipliği yapacak olmanın da kendilerine ayrı bir motivasyon kattığını sözlerine ekledi.İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ