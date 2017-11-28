Halkbank Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Daimi Ramirez Echevarria, Türk voleybolunun, potansiyel sahibi çok sayıda oyuncuyla yıllar geçtikçe geliştiğini belirtti.Başkent kulübünden yapılan ve Kübalı kaptanın görüşlerine yer verilen açıklamada Daimi, ikinci kez geldiği Ankara’da evinde gibi hissettiğini ve çeşitliliği nedeniyle başkenti sevdiğini bildirdi.Sezon başından beri takımla uzun zaman geçirdiklerini ve uyum sağladıklarını aktaran Daimi, "İyi bir takım olduğumuzu söylemem yanlış olmaz sanırım. Gençlik ve deneyimin bir karışımı. Tecrübe ve gençliği bir bütün olarak lehimize nasıl kullanacağımızı biliyorsak, bence iyi sonuç alabiliriz. Rekabetçi bir takım olarak çok yetenekli olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.Birlikte çalışmanın gücüne güvendiğine vurgu yapan Daimi, "Birlikte çalışmanın bizi güçlü hale getirdiğini düşünen biriyim. Umarım ligdeki ilk altı sıra içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Daimi Ramirez Echevarria, şunları kaydetti:"Türk voleybolu, takımına katkı yapabilen oyunculara sahip. Potansiyel sahibi çok sayıda oyuncuyla yıllar geçtikçe gelişti. Türk voleybolu altyapıdan yükseliyor. Zamanla harika bir milli takım oldu. Lige gelince, bugün dünyanın en güçlü liglerinden birinde forma giydiğimi düşünüyorum."