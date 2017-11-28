Süper Lig’de "kısır" hafta

İlişkili Haber

Dudu'dan Beşiktaş'a kötü haber! Canlı yayında açıkladı...

Ligin 13. haftası, bu sezonun en düşük gol sayısıyla tamamlandı. Takımların daha önceki haftalarda 24 golün altına düşmediği Süper Lig’de, ilk defa 20 gol barajı geçilemedi.Bu hafta 9 maçta 18 gol atılırken,karşılaşmasında ise gol sesi çıkmadı.Futbolseverler, bu sezon en çok golü 5. haftada izledi. Söz konusu haftada top 35 kez filelerle buluştu. Ayrıca bu sezon 5 haftada 30 gol barajı aşıldı.Gol kısırlığının yaşandığı 13. haftada hakemler, penaltı noktasına yönelmezken, kırmızı kartına da başvurmadı.ANKARA (AA)