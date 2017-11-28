Spanoulis, Valencia maçıyla dönüyor

CSKA Moskova ile birlikte 7'şer galibiyetle EuroLeague'in zirvesinde yer alan, bu hafta Valencia Basket ile karşılaşmaya hazırlanıyor.Yunan ekibinin Valencia Basket ile oynayacağı karşılaşma öncesi onları çok daha tehlikeli hale getirecek haber takımın yıldızı'ten geldi.Sezon başından beri sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Spanoulis, Valencia maçıyla birlikte takıma dönmeye hazırlanıyor. Takımla birlikte seyahat eden yıldız oyuncunun aynı zamanda forma giymesi de bekleniyor.Spanoulis'e kavuşmasına rağmen Olympiacos, Valencia Basket karşılaşmasında bir diğer önemli yıldızı Printezis'ten yoksun olacak.Olympiacos, Valencia deplasmanınave'ten yoksun gitti.