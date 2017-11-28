Şenol Güneş: Bizim adımıza güzel skor ve oyun oldu

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Emrullah Şalk gözyaşlarını tutamadı, Negredo hemen yanına koştu!

'in açıklamaları şöyle;İyi başlamak önemliydi. Oyun olarak üstündük. Oyuncu kalitelerinin farkları var. Alt ligde sorunları olan bir kulüp ile oynadık. Bizim oyuncularımız rakibe bakmadan oyununu oynamaya çalıştı. İlk yarıdaki gollerin ardından ikinci yarıda kopmalar oldu. Bizim adımıza güzel skor ve oyun oldu.Derbi hakkında konuşmak istemeyen Güneş; "derbisini bugün konuşmanın anlamı yok. Derbiye yarından itibaren bakacağız" dedi.