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Sakarya Büyükşehir Belediyespor galibiyete odaklandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü Selçuk Ernak, takımda savunmanın ön planda olacağını, hücum kalitesini de yüksek tutmaları gerektiğini belirtti.

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Sakarya Büyükşehir Belediyespor galibiyete odaklandı
Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ernak, Darüşşafaka ile oynadıkları maçta düşük tempo ve savunma üzerine kurulmuş bir stratejiyle yola çıktıklarını ve işin bu kısmında başarılı olarak rakibi 66 sayıda tuttuklarını anımsattı.

Hücumda istediklerini yapamadıklarını ve kendi ortalamalarının çok altında kaldıklarını vurgulayan Ernak, "Maçı kazanamadık. Şimdi bu yöndeki eksikliklerimizi giderip hem hücum hem de savunmayı en iyi şekilde yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un çok iyi çalışan ve rollerini iyi dağıtan bir takım olduğuna değinen Ernak, sayı ortalamalarının 81 olduğuna dikkati çekti.

Takımda savunmanın ön planda olacağına işaret eden başantrenör Ernak, "İyi savunma yaparken hücum kalitemizi de yüksek tutmamız gerekiyor. Bu şekilde galip gelmeyi düşünebiliriz. Başarabileceğimize inanıyorum. Bu hafta bizim için de bir sınav niteliğinde. Hem hafta içi hem de hafta sonu maç oynayacağız. Pazar günü Banvit’i ağırlayacağız. Bu süreci en iyi şekilde tamamlamak bizim için önemli bir kar olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor’un milli oyuncusu Metecan Birsen ise önlerinde iki maçlarının bulunduğunu, ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını kazanıp, ardından pazar günü taraftarların desteğiyle Banvit’i geçeceklerine inandığını vurguladı.

Can Korkmaz da geçen hafta hem ofansta hem de defansta basit hatalar yaptıklarını belirterek, "Hafta boyunca iyi çalıştık. Deplasmanda oynayacağımız İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçından güzel bir galibiyetle döneceğiz." ifadesine yer verdi.

AA




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